Norsk Hydro chce kupić polską spółkę: to europejska potęga w swojej branży

Norsk Hydro, norweska spółka zajmująca się energią odnawialną i produkcją aluminium, próbuje przejąć polskie przedsiębiorstwo Alumetal. Grupa zajmuje się aluminiowymi stopami odlewniczymi. Jest drugim co do wielkości europejskim producentem w branży.

Norweski potentat zaproponował zakup 100 proc. akcji spółki w cenie 68,40 PLN za akcję. Kwota transakcji miałaby zamknąć się w 1,066 mld PLN (2,25 mld NOK). Wartość rynkowa Alumetalu – aktualna na 29 kwietnia – to 1,04 mld PLN. Koszt całej operacji wyniesie 1,332 mld PLN. Największą grupę klientów spółki stanowią odbiorcy z branży motoryzacyjnej. Produkcja aluminiowych stopów odlewniczych odbywa się w trzech polskich i jednym węgierskim zakładzie.



– Przejęcie Alumetal to ważny krok w realizacji naszej strategii w obszarze recyklingu. Jesteśmy pod wrażeniem rozwoju firmy na przestrzeni lat oraz jakości produkcji, jej nowoczesnych aktywów, a także kompetencji kadry zarządzającej i pracowników. Z niecierpliwością czekamy na moment, gdy Alumetal dołączy do rodziny Hydro i połączymy siły, aby w nadchodzących latach stworzyć dla naszych klientów jeszcze lepszą ofertę niskoemisyjnego aluminium pochodzącego z recyklingu – skomentował w komunikacie prasowym Eivind Kallevik, wiceprezes wykonawczy Hydro Aluminium Metal.