Baltic Pipe już prawie gotowy. Podano datę otwarcia gazociągu

Prace przy budowie gazociągu Baltic Pipe mają się ku końcowi, podaje spółka Gaz-System odpowiedzialna za inwestycję. Efekt współpracy Polski i Danii, który zapewni do obu krajów transport surowca z norweskich złóż, zostanie oddany do użytku we wrześniu, a sam gazociąg zacznie działać 1 października.

Baltic Pipe mierzy ponad 900 km długości, a jego przepustowość w styczniu 2023 roku szacunkowo wyniesie 1,1 miliona metrów sześciennych gazu na godzinę. Gaz-System podkreśla jednak, że w pierwszych tygodniach funkcjonowania będzie ona zależała m.in. od hydrauliki systemu duńskiego. Inwestycja biegnie od Morza Północnego, gdzie połączy się z gazociągiem Europipe II, dalej z infrastrukturą na terytorium Danii, a na końcu na dnie Morza Bałtyckiego z polskim systemem przesyłowym.

W tym roku w październiku gazociąg, który łączy nas z Norwegią #BalticPipe będzie oddany do użytku. #TerminalLNG został rozbudowany już w pierwszym etapie. (...) Także jesteśmy gotowi na działania strony rosyjskiej - min. @PiotrNaimski na @EECKatowice https://t.co/t2z31Ifiq2 — GAZ-SYSTEM (@GAZ_SYSTEM) April 26, 2022

Po polskiej stronie już prawie finisz – Część morska przeszła w zeszłym tygodniu próby ciśnieniowe. Gazociągi lądowe są już zespawane. Tłocznie Gustorzyn, Goleniów, w ramach programu Baltic Pipe, są już też bardzo zaawansowane, więc tutaj idzie wszystko zgodnie z planem – powiedział prezes spółki, Tomasz Stępień, na łamach prasy.

Projekt nie tylko utworzy nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na polski i duński rynek, lecz także do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Baltic Pipe będzie mógł przesyłać 10 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 miliardy z Polski do Danii. Inwestorami są operatorzy przesyłowi: duński Energinet i polski Gaz-System.

