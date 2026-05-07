  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

07 maja 2026 07:02

Nowe dane zaskoczyły ekonomistów w całej Skandynawii. Szwecja mocno oddaliła się od Norwegii

Obniżka VAT na żywność szybko przełożyła się na ceny w Szwecji. Po cięciu stawki z 12 do 6 proc. inflacja spadła mocniej od prognoz, a ceny żywności wyraźnie obniżyły się już w kwietniu.
Komentarze
Kopiuj link
Nowe dane zaskoczyły ekonomistów w całej Skandynawii. Szwecja mocno oddaliła się od Norwegii
Cel inflacyjny w Szwecji i Norwegii pozostaje identyczny i wynosi 2 proc. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
W kwietniu wskaźnik CPIF spadł do 0,8 proc. To najniższy poziom od miesięcy. W Norwegii inflacja pozostaje wyższa. Nowe dane szwedzkiego urzędu statystycznego SCB pokazują silne spowolnienie wzrostu cen. W marcu inflacja wynosiła jeszcze 1,6 proc. Ekonomiści ankietowani przez Bloomberga oczekiwali odczytu na poziomie 1,2 proc. Na spadek najmocniej wpłynęły ceny żywności po obniżce podatku VAT.
Reklama
Przeczytaj również Świat stoi na krawędzi. Rynek

Tańsza żywność obniżyła inflację

Ceny żywności w Szwecji spadły w kwietniu o 5,5 proc. miesiąc do miesiąca. To efekt decyzji władz o obniżeniu VAT na żywność z 12 do 6 proc. Zmiana weszła w życie na początku kwietnia. SCB wskazuje, że właśnie ten ruch najmocniej wpłynął na dane inflacyjne.

W Norwegii stawka VAT na żywność pozostaje wyższa i wynosi 15 proc. Inflacja pozostaje wyższa niż w Szwecji i bliższa celowi banku centralnego. Oba kraje mają identyczny cel inflacyjny na poziomie 2 proc. Różnice w polityce podatkowej zaczynają zmieniać tempo wzrostu cen po obu stronach granicy.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Transport samochodow, laweta, holowanie Asker Drammen Sandvika Oslo

Fizjoterapia i manual terapia -Oslo i Akershus

Multi VVS&Varmepumper AS - Usługi hydrauliczne oraz montaż pomp ciepła

Ogłoszenia MojaNorwegia

W Norwegii VAT na żywność wynosi 15 proc.

W Norwegii VAT na żywność wynosi 15 proc.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Ankieta

Norwegia powinna obniżyć VAT na żywność jak Szwecja?

Tak. Jedzenie jest za drogie, czas na cięcie
Nie. Budżet państwa tego nie udźwignie
Wolę niższe raty niż tańszą żywność
Nie mam zdania
Głosy: 15
Podgląd wyników

Riksbanken obserwuje sytuację

Riksbanken 19 marca pozostawił główną stopę procentową na poziomie 1,75 proc. Bank nie zmienił także swoich prognoz. Według obecnych założeń podwyżki stóp w Szwecji nie są oczekiwane przed 2027 rokiem. W Norwegii sytuacja inflacyjna pozostaje mniej stabilna. Norges Bank nadal utrzymuje ostrożne stanowisko.

Riksbanken podkreślił jednocześnie, że wojna zwiększa niepewność wokół prognoz gospodarczych. Bank zaznaczył, że nadal nie wiadomo, jakie będą trwałe skutki konfliktu. Lars Kristian Feste z Lannebo ocenił, że negatywne skutki wojny na Bliskim Wschodzie nie są jeszcze widoczne w szwedzkiej gospodarce. Dodał też, że rynek nie oczekuje zmiany stóp procentowych podczas najbliższego posiedzenia Riksbanken.
Przeczytaj również Norwegia nie zwalnia tempa. Dziesiątki nowych złóż dla gigantów naftowych
Feste uważa również, że najnowsze dane o inflacji raczej nie doprowadzą do większych zmian w prognozach banku centralnego. Według niego głównym powodem spadku inflacji pozostaje obniżka VAT na żywność. W Szwecji coraz większą uwagę zwraca się także na koszty kredytów hipotecznych, które rosną mimo braku podwyżek stóp. Temat pozostaje ważny również dla norweskiego rynku finansowego.
Zobacz, gdzie przepłacasz za kredyty i karty w Norwegii
Sprawdź swoje zobowiązania w jednym miejscu i dowiedz się, co warto przeanalizować najpierw.
Sprawdź za darmo
reklama
reklama
Chcesz dowiedzieć się więcej?
CPIF: co to znaczy po ludzku?
VAT na żywność: jak spadły ceny?
Czy Norwegia obniży VAT na jedzenie?
Raty kredytu w NO: co z tego wynika?
Czemu hipoteki drożeją bez podwyżek?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Aktualności

Norwegia czeka na obniżkę VAT-u na żywność. Ministerstwo: to nie rozwiąże problemu podwyżek
Poradniki
Biznes i gospodarka

Co dalej z inflacją w Norwegii? Znamy najnowsze wyliczenia
Poradniki
Biznes i gospodarka

Zaskakujące wieści o inflacji w Norwegii. Co zrobi Norges Bank?
Poradniki
Biznes i gospodarka

Drożyzna w Norwegii. Olbrzymi skok cen żywności nad fiordami
Poradniki
Biznes i gospodarka

Kolejny rok z podwyżkami. Inflacja w Norwegii stabilna, ale wciąż rośnie
Poradniki
Aktualności

Inflacja wraca do wyższych poziomów. Paliwa odpowiadają za nagły skok cen
Poradniki
Biznes i gospodarka

Ceny prądu i żywności w górę. Inflacja w Norwegii z kolejnym wzrostem
Poradniki
Biznes i gospodarka

Grudzień z wyższą inflacją. Energia stabilizuje, żywność drożeje
Poradniki
Biznes i gospodarka

Inflacja w Norwegii nabiera tempa. Jest najwyższa od niemal roku
Poradniki
Biznes i gospodarka

Prąd tanieje, żywność (dalej) drożeje. Znamy najnowsze dane inflacyjne
Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie