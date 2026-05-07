Nowe dane zaskoczyły ekonomistów w całej Skandynawii. Szwecja mocno oddaliła się od Norwegii

Obniżka VAT na żywność szybko przełożyła się na ceny w Szwecji. Po cięciu stawki z 12 do 6 proc. inflacja spadła mocniej od prognoz, a ceny żywności wyraźnie obniżyły się już w kwietniu.

W kwietniu wskaźnik CPIF spadł do 0,8 proc. To najniższy poziom od miesięcy. W Norwegii inflacja pozostaje wyższa. Nowe dane szwedzkiego urzędu statystycznego SCB pokazują silne spowolnienie wzrostu cen. W marcu inflacja wynosiła jeszcze 1,6 proc. Ekonomiści ankietowani przez Bloomberga oczekiwali odczytu na poziomie 1,2 proc. Na spadek najmocniej wpłynęły ceny żywności po obniżce podatku VAT.

Tańsza żywność obniżyła inflację Ceny żywności w Szwecji spadły w kwietniu o 5,5 proc. miesiąc do miesiąca. To efekt decyzji władz o obniżeniu VAT na żywność z 12 do 6 proc. Zmiana weszła w życie na początku kwietnia. SCB wskazuje, że właśnie ten ruch najmocniej wpłynął na dane inflacyjne.



W Norwegii stawka VAT na żywność pozostaje wyższa i wynosi 15 proc. Inflacja pozostaje wyższa niż w Szwecji i bliższa celowi banku centralnego. Oba kraje mają identyczny cel inflacyjny na poziomie 2 proc. Różnice w polityce podatkowej zaczynają zmieniać tempo wzrostu cen po obu stronach granicy.

Riksbanken obserwuje sytuację Riksbanken 19 marca pozostawił główną stopę procentową na poziomie 1,75 proc. Bank nie zmienił także swoich prognoz. Według obecnych założeń podwyżki stóp w Szwecji nie są oczekiwane przed 2027 rokiem. W Norwegii sytuacja inflacyjna pozostaje mniej stabilna. Norges Bank nadal utrzymuje ostrożne stanowisko.



Riksbanken podkreślił jednocześnie, że wojna zwiększa niepewność wokół prognoz gospodarczych. Bank zaznaczył, że nadal nie wiadomo, jakie będą trwałe skutki konfliktu. Lars Kristian Feste z Lannebo ocenił, że negatywne skutki wojny na Bliskim Wschodzie nie są jeszcze widoczne w szwedzkiej gospodarce. Dodał też, że rynek nie oczekuje zmiany stóp procentowych podczas najbliższego posiedzenia Riksbanken.