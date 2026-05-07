07 maja 2026 07:02
Nowe dane zaskoczyły ekonomistów w całej Skandynawii. Szwecja mocno oddaliła się od Norwegii
Tańsza żywność obniżyła inflację
W Norwegii stawka VAT na żywność pozostaje wyższa i wynosi 15 proc. Inflacja pozostaje wyższa niż w Szwecji i bliższa celowi banku centralnego. Oba kraje mają identyczny cel inflacyjny na poziomie 2 proc. Różnice w polityce podatkowej zaczynają zmieniać tempo wzrostu cen po obu stronach granicy.
Riksbanken obserwuje sytuację
Riksbanken podkreślił jednocześnie, że wojna zwiększa niepewność wokół prognoz gospodarczych. Bank zaznaczył, że nadal nie wiadomo, jakie będą trwałe skutki konfliktu. Lars Kristian Feste z Lannebo ocenił, że negatywne skutki wojny na Bliskim Wschodzie nie są jeszcze widoczne w szwedzkiej gospodarce. Dodał też, że rynek nie oczekuje zmiany stóp procentowych podczas najbliższego posiedzenia Riksbanken.
