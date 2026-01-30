Norges Bank planuje skup korony norweskiej. Znamy plany na luty

Korona norweska, choć historycznie jest słaba, zyskuje m.in. wobec złotówki, dolara i euro. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Norges Bank zapowiedział codzienne zakupy waluty krajowej w lutym. Skala operacji będzie niższa niż miesiąc wcześniej.

Bank centralny poinformował o planowanych transakcjach walutowych na luty. Chodzi o zakupy koron norweskich na rynku. Operacje są realizowane w dni robocze. Mają mieć ograniczony wpływ na rynek walutowy.

Mniejsze zakupy korony norweskiej w lutym Norges Bank będzie kupował 726 mln NOK dziennie. W styczniu było to 776 mln NOK dziennie. Oznacza to spadek skali zakupów miesiąc do miesiąca. Informacja nie wywołała istotnej reakcji rynku. Kurs korony pozostał stabilny.



Od początku roku korona norweska umocniła się. Wzrosła o 3,5 proc. wobec euro. Wobec dolara zyskała prawie 5,0 proc. Ekonomiści wskazują na możliwy wpływ zakupów na kurs. Dodają jednak, że większe znaczenia na walutę ma niestabilna sytuacja międzynarodowa i panująca w wielu obszarach świata niepewność.

Po co Norges Bank kupuje koronę norweską? Transakcje mają charakter wymiany walut. Wynikają z faktu, że Norwegia otrzymuje dochody z ropy w różnych walutach. Część środków jest wykorzystywana w budżecie państwa. Pozostała część trafia do rezerw zagranicznych Funduszu Naftowego (Oljefondet).



Z 726 mln NOK dziennie 600 mln NOK dotyczy wydatków budżetowych. Kolejne 126 mln NOK przeznaczono na finansowanie transferów do państwa. Chodzi o dywidendy i odsetki. W 2026 roku do budżetu trafi łącznie 30 mld NOK. Kwota wiąże się z wynikiem za 2025 rok.

Norges Bank podkreśla, że operacje planowane są z wyprzedzeniem. Mają być równomiernie rozłożone w czasie. Nie są traktowane jako interwencja walutowa. W analogicznym okresie rok wcześniej bank sprzedawał 300 mln NOK dziennie. Celem było wówczas zasilenie Funduszu Naftowego w walutę obcą.

