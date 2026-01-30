Norges Bank planuje skup korony norweskiej. Znamy plany na luty
30 stycznia 2026 11:10
Korona norweska, choć historycznie jest słaba, zyskuje m.in. wobec złotówki, dolara i euro. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Mniejsze zakupy korony norweskiej w lutym
Od początku roku korona norweska umocniła się. Wzrosła o 3,5 proc. wobec euro. Wobec dolara zyskała prawie 5,0 proc. Ekonomiści wskazują na możliwy wpływ zakupów na kurs. Dodają jednak, że większe znaczenia na walutę ma niestabilna sytuacja międzynarodowa i panująca w wielu obszarach świata niepewność.
30 stycznia rano złotówka kosztowała 2,72 NOK. Kurs spada od połowy grudnia (2,84 NOK).Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Po co Norges Bank kupuje koronę norweską?
Z 726 mln NOK dziennie 600 mln NOK dotyczy wydatków budżetowych. Kolejne 126 mln NOK przeznaczono na finansowanie transferów do państwa. Chodzi o dywidendy i odsetki. W 2026 roku do budżetu trafi łącznie 30 mld NOK. Kwota wiąże się z wynikiem za 2025 rok.
