Korona norweska najsilniejsza od grudnia 2022. Dolar może spaść do 9 NOK

Korona norweska zyskuje przede wszystkim wobec dolara. Tracą też euro i złotówka. Fot. Canva

Korona norweska umocniła się wobec dolara i euro. To najwyższy poziom w odniesieniu do amerykańskiej waluty od 2022 roku.

26 stycznia rano korona norweska zyskiwała na wartości. Kurs dolara spadł poniżej 9,80 NOK. Wyraźnie potaniało także euro. Według danych rynkowych to najsilniejsze wskazanie NOK-USD od grudnia 2022 roku. Wobec euro to najlepszy wynik (11,54 NOK) od czerwca ubiegłego roku.

Zmiany na rynku walutowym. Czy NOK zyska na wartości? Dolar był notowany nawet po 9,71 NOK. Na początku roku kosztował 10,07 NOK. Oznacza to wyraźne umocnienie korony norweskiej w krótkim czasie. W tym samym okresie euro spadło z 11,84 NOK do 11,54 NOK. Dane potwierdzają silny trend wzrostowy NOK, jednak w historycznym ujęciu waluta pozostaje słaba.



Głównym czynnikiem są zmiany w działaniach Norges Bank. Bank centralny przeszedł z sprzedaży koron w grudniu do ich zakupu w styczniu. Zmieniło to przepływy walutowe na korzyść NOK. Jednocześnie USD słabnie na rynkach międzynarodowych. Zyskują także inne mniejsze waluty.

Inwestorom nie podobają się m.in. zapowiedzi polityki Donalda Trumpa względem Kanady oraz Grenlandii.CC0

Prognoza wartości NOK. Liczą się czynniki globalne Główny ekonomista Nordkinn Asset Management Bjørn Roger Wilhelmsen, na łamach E24, nie wyklucza dalszego umocnienia NOK. Jego zdaniem poziom około 9 NOK za 1,00 USD jest bardziej prawdopodobny niż 10 NOK. Wskazuje, że USD był historycznie silny, a NOK wyjątkowo słaba. Podobny poziom osiągnęła już korona szwedzka.



Ekspert zwraca uwagę na znaczenie czynników międzynarodowych. Dolar amerykański osłabiał się m.in. po decyzjach politycznych w Stanach Zjednoczonych. Wpływ miały też dyskusje wokół handlu oraz sytuacja związana z Rezerwą Federalną (Fed). Rynek reaguje także na politykę wewnętrzną Stanów Zjednoczonych oraz zapowiedzi Donalda Trumpa dot. Grenlandii i Kanady.

W styczniu, choć nieznacznie, korona norweska umocniła się także wobec złotówki. Na początku 2026 roku polski złoty wyceniany był na 2,81 NOK. 26 stycznia kwota wynosiła średnio 2,75 NOK. Spadek rozpoczął się 17 grudnia (2,84 NOK).