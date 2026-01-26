Korona norweska najsilniejsza od grudnia 2022. Dolar może spaść do 9 NOK
26 stycznia 2026 13:08
Korona norweska zyskuje przede wszystkim wobec dolara. Tracą też euro i złotówka. Fot. Canva
Zmiany na rynku walutowym. Czy NOK zyska na wartości?
Głównym czynnikiem są zmiany w działaniach Norges Bank. Bank centralny przeszedł z sprzedaży koron w grudniu do ich zakupu w styczniu. Zmieniło to przepływy walutowe na korzyść NOK. Jednocześnie USD słabnie na rynkach międzynarodowych. Zyskują także inne mniejsze waluty.
Inwestorom nie podobają się m.in. zapowiedzi polityki Donalda Trumpa względem Kanady oraz Grenlandii.CC0
Prognoza wartości NOK. Liczą się czynniki globalne
Ekspert zwraca uwagę na znaczenie czynników międzynarodowych. Dolar amerykański osłabiał się m.in. po decyzjach politycznych w Stanach Zjednoczonych. Wpływ miały też dyskusje wokół handlu oraz sytuacja związana z Rezerwą Federalną (Fed). Rynek reaguje także na politykę wewnętrzną Stanów Zjednoczonych oraz zapowiedzi Donalda Trumpa dot. Grenlandii i Kanady.
