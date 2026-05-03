  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

03 maja 2026 16:10

Niskie bezrobocie czy złudzenie statystyczne? Ekonomista alarmuje i wskazuje na pomijane dane

Norges Bank stoi przed decyzją o stopach procentowych. Wśród ekonomistów trwa spór o zasadność podwyżki. Kluczowe znaczenie mają dane z rynku pracy i ich interpretacja.
Komentarze (1)
Kopiuj link
Niskie bezrobocie czy złudzenie statystyczne? Ekonomista alarmuje i wskazuje na pomijane dane
Jan Ludvig Andreassen ostrzega, że wojny i napięcia geopolityczne, w tym konflikt wokół Iranu, zwiększają niepewność i przemawiają przeciw podwyżce stóp przez Norges Bank. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Posiedzenie banku centralnego odbędzie się 7 maja. Rynek oczekuje podwyżki stóp procentowych. Jan Ludvig Andreassen z Eika uważa, że to zły moment i określa ruch jako nieodpowiedzialny. Wskazuje na niepewność związaną z wojną i sytuacją globalną.
Reklama
Przeczytaj również Norweskie korporacje zacierają ręce. Kwota zysku wynikającego z wojen szokuje

Rynek pracy w Norwegii. Dwa badania, dwa wyniki

Jan Ludvig Andreassen krytykuje na łamach Nettavisen oparcie decyzji na danych NAV (Urząd Pracy i Opieki Społecznej), które pokazują niskie i spadające bezrobocie. Według niego to niepełny obraz gospodarki. Wskazuje na badanie AKU prowadzone przez Centralne Biuro Statystyczne (SSB). Bezrobocie wynosi 4,7 proc., wobec 2,1 proc. w NAV.

Różnice wynikają z metodologii. NAV obejmuje tylko osoby zarejestrowane, a AKU uwzględnia wszystkich bezrobotnych, niezależnie od rejestracji. Wśród mężczyzn bezrobocie sięga 5,4 proc. To poziom wyższy niż w czasie kryzysu finansowego. Według Andreassena takie dane przemawiają przeciw podwyżce stóp.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Szkolenia na rusztowania – uprawnienia norweskie (§17-4 zgodnie z NS9700) i szwedzkie (STAR)

Jobbleder.no – darmowa aplikacja do szybkiego tworzenia kontraktów, faktur, timelist i ofert

Wyjazd z Polski do Norwegii. 01.05.2026 . 03.05.2026 z Norwegii do Polski

Ogłoszenia MojaNorwegia

Ekonomista uważa, że Norges Bank działa zbyt impulsywnie.

Ekonomista uważa, że Norges Bank działa zbyt impulsywnie.Fot. stock.adobe.com/ fot. Postmodern Studio/ tylko do użytku redakcyjnego

Kto wypada poza statystykami NAV

Część osób nie trafia do danych NAV, co dotyczy m.in. studentów bez pracy po ukończeniu nauki. Wskazywane są też osoby na wcześniejszej emeryturze, które chcą wrócić na rynek pracy. W tej grupie są również osoby prowadzące gospodarstwo domowe. Często nie rejestrują się, bo nie mają prawa do świadczeń.

AKU obejmuje także młodych szukających pracy dorywczej. Uwzględnia również imigrantów wchodzących na rynek pracy. Przekłada się to na wyższy poziom bezrobocia w badaniu. Według krytyków, NAV nie oddaje pełnej skali zjawiska, co może prowadzić do błędnych decyzji w zakresie polityki fiskalnej.
Przeczytaj również Diesel tanieje o kilka NOK. Rząd twierdzi, że sprowadzi to na Norwegię problemy
Odmienne stanowisko przedstawia Harald Magnus Andreassen ze Sparebank1 Markets. Uważa, że dane NAV lepiej odzwierciedlają sytuację. Wskazuje na dużą liczbę wakatów i spadek bezrobocia w czterech z pięciu ostatnich miesięcy, łącznie o blisko 3000 osób. Podkreśla, że wzrost bezrobocia w AKU dotyczy głównie młodych i wynika z większej aktywności zawodowej. Jego zdaniem dane wspierają podwyżkę stóp procentowych przed latem, możliwą w maju lub czerwcu.
Utrata pracy w Norwegii? Zgłoś się po zasiłek już dziś
MultiNOR sprawdzi, czy Ci się należy i pomoże w załatwieniu wszystkiego krok po kroku.
Sprawdź
reklama
reklama
Chcesz dowiedzieć się więcej?
NAV vs AKU: skąd różne bezrobocie?
Jak stopy wpłyną na mój kredyt?
Rejestracja w NAV bez zasiłku?
Czemu AKU rośnie przez młodych?
Kiedy decyzja i sygnały o stopach?
Jak oceniasz ten artykuł?
1
1
0
0
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Biznes i gospodarka

Co dalej ze stopami procentowymi? Na stole niepokojący scenariusz
Poradniki
Praca w Norwegii

Bezrobocie w Norwegii lekko w górę: możliwy sygnał dla obniżki stóp procentowych?
Poradniki
Biznes i gospodarka

Norges Bank reaguje na kryzys. Wiemy, co dalej ze stopami procentowymi
Poradniki
Biznes i gospodarka

Nadchodzi kolejna obniżka stóp procentowych? Norges Bank widzi słabnącą gospodarkę
Poradniki
Biznes i gospodarka

Inflacja bez zaskoczeń, ale problem nie znika. Norges Bank może wkrótce zareagować
Poradniki
Praca i pieniądze

Norwegia chwali się niskim bezrobociem. Kraj wyróżnia się na tle Europy
Poradniki
Biznes i gospodarka

Korona norweska w górę. Dalszy los waluty wyjaśni decyzja Norges Bank
Poradniki
Finanse i kredyty

Norges Bank w oczekiwaniu na... stabilizację. Obniżki stóp procentowych dopiero w drugiej połowie roku?
Poradniki
Biznes i gospodarka

Pierwsze cięcie w marcu? Tak norweska gospodarka może zmienić się w 2025 roku
Poradniki
Biznes i gospodarka

Norweskie firmy odczuwają kryzys? Zmiana nastrojów na rynku. W tle kurs korony i stopy procentowe
Reklama
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Pendler
2 godziny temu
U mnie w pracy zwolniono 5osób. Po tygodniu wszyscy zostali przyjęci w komunie jako &#039;złote raczki&#039;do przykręcania klamek w szkole. Jeśli chcecie zaznać życia w komunistycznym kraju nie potrzeba jechać na Kubę.Tutaj wszystko jest zafałszowane i zniekształcone.
1
Odpowiedz
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie