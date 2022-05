Najdroższy kwartał w historii. Ceny prądu pobiły kolejny rekord

Kolejne miesiące z rzędu norweskie gospodarstwa domowe odczuwały wzrost cen energii elektrycznej. W I kwartale 2022 roku prąd okazał się najdroższy w historii. Niezbędne do zapłaty kwoty były 75 øre/kWh wyższe od średniej za ten sam okres z ostatnich pięciu lat.

Średnia cena energii elektrycznej wyniosła w I kwartale 2022 roku 188,8 øre/kWh. W kwocie zawarte są:Rzeczywista kwota, którą płaciły gospodarstwa domowe w Norwegii, była niższa. Wszystko za sprawą dotacji do rachunków za energię elektryczną. W I kwartale 2022 roku wyniosła 55,3 øre/kWh. W związku z tym opłaty za prąd zamknęły się w kwocie 133,5 øre/kWh. – Kiedy odejmiemy dotację na energię elektryczną, łączna cena, jaką musiały zapłacić gospodarstwa domowe, była o około 25 proc. wyższa niż średnia z pierwszego kwartału ostatnich pięciu lat – komentuje Thomas Aanensen, analityk Centralnego Biura Statystycznego (SSB).

Kolejny kwartał z rekordowymi opłatami

Poprzedni rekord cen prądu odnotowano w Norwegii w IV kwartale 2021 roku. Gospodarstwa domowe płaciły wówczas 164,8 øre/kWh. Obserwowana wówczas sytuacja skłoniła władze do wprowadzenia systemu dopłat do rachunków za energię elektryczną. Rządowe wsparcie obowiązuje od grudnia 2021 do marca 2023 roku.



Wysokie kwoty nie były obserwowane w całym kraju fiordów. Od kilku miesięcy widoczne są wysokie dysproporcje pomiędzy cenami na północy i południu. W niektóre dni różnice sięgały więcej niż stukrotność wartości zużytego prądu.