Najdłuższy odcinek Baltic Pipe gotowy przed czasem. Pozwolenie na użytkowanie już w lipcu?

Gaz-System i Budimex, czyli firmy odpowiedzialne za budowę Baltic Pipe w Polsce, poinformowały o zakończeniu inwestycji na odcinku Goleniów-Ciecierzyce. To najdłuższy element lądowej części gazociągu.

Baltic Pipe to jeden z trzech elementów tzw. Bramy Północnej, czyli elementów infrastruktury gazowej, które uniezależnią Polskę od dostaw surowców z Rosji. 10 czerwca Gaz-System poinformował, że decyzje środowiskowe uzyskały trzy gazociągi FSRU. Program ma wzmocnić przesył gazu z terminalu w Gdańsku.



Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przyznała, że projekt jest ważny dla bezpieczeństwa energetycznego całej Europy Środkowej i Wschodniej. – Terminal FSRU w Gdańsku planowaliśmy na 6 mld m sześc. W związku z tym, że wzrosło zainteresowanie naszych południowych sąsiadów, ale i Ukrainy, planujemy poszerzyć go do co najmniej 12 mld m sześc. To oznacza duży terminal, dwie jednostki pływające – mówiła podczas Samorządowego Kongresu Trójmorza, który odbył się 6 i 7 czerwca w Lublinie.