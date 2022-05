Nadciąga paraliż norweskich urzędów? 16 tysięcy zatrudnionych grozi strajkiem

Pracownicy norweskiego sektora publicznego są gotowi do strajku, informują związki zawodowe. We wtorek 24 maja mija termin negocjacji pomiędzy organizacjami pracodawców i zatrudnionych. Jeśli nie osiągną porozumienia, zatrudnieni w urzędach i innych instytucjach publicznych rozpoczną strajk.

Termin mediacji mija o północy, w nocy z 23 na 24 maja. W związkach zawodowych, które próbują dojść do porozumienia z instytucjami publicznymi, skupieni się pracownicy administracji publicznej, służby zdrowia, edukacji, policji i innych urzędów. – Przed nami kilka pracowitych dni z mediatorem i chętnie dobrze wykorzystamy ten czas. Kiedy zerwaliśmy negocjacje 29 kwietnia, sporo nas dzieliło. Zostało nam dużo pracy do wykonania – mówi Egil André Aas, jeden z liderów LO.



Przedstawiciele pracodawców instytucji publicznych muszą dojść do porozumienia z czterema głównymi organizacjami – LO, Unio, YS oraz Deltą. Łącznie, układami zbiorowymi z państwem, gminami oraz odrębną ugodą z Oslo objętych jest ponad 500 tys. osób.