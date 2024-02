Na północy bez zmian. Korona norweska wciąż walczy o poprawę kursu

Kurs korony norweskiej wciąż nie jest na poziomie, który mogliśmy obserwować w grudniu i na początku stycznia 2024 roku. W skali tygodnia i miesiąca waluta zyskała jednak wobec mocniejszych odpowiedników. Niemal bez zmian prezentuje się porównanie siły złotówki i pieniądza kraju fiordów.

Od 1 stycznia do 19 lutego 2024 roku kurs złotówki zamknął się w przedziale 2,58-2,65 NOK. Nic nie wskazuje na to, by w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy doszło do większych zmian. W obu państwach zaobserwowano nieznaczny spadek wskaźnika inflacji. Banki centralne zapowiedziały także, że nie dojdzie do szybkiej i znacznej obniżki stóp procentowych. Może to oznaczać, że żadna z walut nie odnotuje wyraźnej poprawy.



19 lutego mieszkańcy Norwegii płacili za złotówkę średnio 2,61 NOK. To 1,05 proc. więcej niż na początku 2024 roku i 13,07 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2023 roku.