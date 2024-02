Co dalej z koroną norweską? Ekonomiści wierzą w „korzystne lato”

Analitycy walutowi wierzą w umocnienie korony norweskiej. Zwracają uwagę, że waluta powinna zyskiwać dzięki decyzjom zagranicznych banków centralnych. Zmiany mają być odczuwalne m.in. w trakcie zagranicznych wyjazdów w sezonie urlopowym.

Norwescy ekonomiści są przekonani, że krajowa waluta w końcu „odbije się od dna”. Wyjaśniają także przyczyny ostatnich zmian kursu koronym – po wyraźnym wzmocnieniu w grudniu 2023 roku, styczeń i luty przyniósł osłabienie. Zjawisko – ważne dla Norwegów, jak i pozostałych państw Europy – wiąże się z decyzjami amerykańskiego Banku Centralnego. W ostatnich dniach 2023 roku niemal pewne było, że System Rezerwy Federalnej (FED) obniży stopy procentowe, doprowadzając tym samym do lekkiego osłabienia dolara. W kolejnych tygodniach stało się jasne, że działania będą wykonywane z większą rozwagą i bardziej uzależnione od wskaźnika inflacji. Przedstawiciele Handelsbanken prognozują, że FED zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych w II kwartale 2024 roku. Na podobny krok Norges Bank miałby pozwolić w sierpniu. Oznacza to, że przez kilka miesięcy norweska waluta będzie zyskiwać w odniesieniu do amerykańskiego odpowiednika. Podobna sytuacja możliwa jest także w stosunku do euro.

Wakacje będą tańsze?

Według przewidywań analityków, wzmocnienie korony norweskiej przed sezonem letnim powinno wpłynąć na opłacalność wyjazdów urlopowych za granicę. Nils Kristian Knudsen z Handelsbanken przypuszcza, że waluta powinna wzmacniać się w stosunku do euro o 0,10 NOK co kwartał. Oznacza to, że od lipca do września powinna kosztować średnio 11,13-11,18 NOK. 12 lutego wyceniano ją na 11,33 NOK. W skali roky straciła do europejskiego odpowiednika około 4,70 proc. Za dolara amerykańskiego płacono średnio 10,53 NOK, czyli 3,74 proc. więcej niż w 2023 roku.