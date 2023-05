Morskie farmy wiatrowe na fali. Norwegia chce zdominować sektor energii odnawialnej

Norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii wskazało, że kluczem do zrównoważonego rozwoju w nadchodzących latach będzie postęp w zakresie odnawialnych źródeł energii. Rząd, jak i gigant energetyczny Equinor, poinformowali, że kraj fiordów postawi na morskie farmy wiatrowe. Urzędnicy wskazali 20 obszarów na norweskich wodach, które mogą okazać się szczególnie cenne w fazie rozwoju OZE.

Urząd ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE) wraz z resortem energii opublikowali plany 25 kwietnia. Wskazano obszary wzdłuż całego wybrzeża, od Skagerak na południu po Morze Barentsa na północy. Mają najlepiej nadawać się do zainstalowania morskich farm wiatrowych. – Zidentyfikowaliśmy 20 obszarów morskich o dobrych zasobach wiatrowych, w których konflikty interesów między środowiskiem, rybołówstwem i innymi gałęziami przemysłu są stosunkowo niskie – przekazał dyrektor NVE Kjetil Lund. Rząd planuje ulokować inwestycje w taki sposób, by przyniosły dodatkowe 30 GW energii. Produkcja prądu w Norwegii wzrosłaby wówczas o blisko 100 proc. Rozwój morskich farm wiatrowych miałby zakończyć się w 2040 roku.

W planach nowy rodzaj farm wiatrowych

Norweska spółka Å Energi wraz z Corio Generation zarządzanym przez australijską Macquarie Group zawiązały partnerstwo Nordvegen Vind. Międzynarodowa współpraca ma przyczynić się do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Firmy planują rozwijać pływające farmy wiatrowe. – Kraje o znacznie głębszych wodach, w których wcześniej niemożliwe było zbudowanie konwencjonalnych morskich farm wiatrowych na stałym fundamencie, mogą zainstalować innowacyjne pływające platformy w celu wykorzystania swoich morskich zasobów wiatrowych – informuje Å Energi.



Spółki zrzeszone w Nordvegen Vind przypuszczają, że do 2050 roku infrastruktura pływająca mogłaby odpowiadać za 5 do 15 proc. morskich farm wiatrowych.