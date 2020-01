Magiczny próg 100 miliardów przekroczony. Rekordowy wynik norweskiego eksportu ryb

Chociaż ilość eksportowanych produktów w porównaniu z poprzednim rokiem spadła o 3 proc., to w przypadku ich wartości mówi się o 8-procentowym wzroście. Zdaniem norweskiego ministra ds. rybołówstwa, Haralda Nesvika, na historyczny wynik norweskiego eksportu wpłynęła nie tylko słaba pozycja korony względem innych walut na giełdzie, lecz przede wszystkim stale umacniająca się pozycja Norwegii w sektorze rybnym.

Zgodnie z przewidywaniami

Łosoś okazał się gatunkiem i towarem eksportowym, który w 2019 zaliczył same zwyżki – Norwegia sprzedała go 1,1 miliona ton, czyli o 6 proc. więcej niż w 2018, natomiast na flagowej rybie hodowlanej krajowi fiordów udało się zarobić 72,5 miliarda koron, co daje dodatkowe 4,8 miliarda w porównaniu z poprzednim sezonem.



Jeśli chodzi o dzikie ryby, w norweskim eksporcie dominował dorsz. Ubiegły rok zamknął z wynikiem 181 tys. ton sprzedanych w sumie za 10,1 miliarda koron. Mimo kilkuprocentowego spadku w wyeksportowanej ilości, zarobek z dorsza okazał się w roku 2019 rekordowy.