Łatwiej o kredyt hipoteczny w Norwegii. Rząd obniża wymagany wkład własny

Norweski rząd wprowadził zmiany w przepisach dotyczących udzielania kredytów hipotecznych. Najistotniejszą z nich jest obniżenie wymaganego wkładu własnego z 15 do 10proc. Zmiana idzie w parze z wprowadzeniem dodatkowych ułatwień dla osób z dziećmi oraz większą elastycznością dla kredytów ze stałym oprocentowaniem.

Zmiana dotycząca wkładu własnego oznacza, że kredytobiorcy będą mogli sfinansować do 90 proc. wartości nieruchomości za pomocą kredytu. Minister finansów Trygve Slagsvold Vedum podkreśla, że obniżenie progu ma na celu ułatwienie dostępu do własnego mieszkania, zwłaszcza młodym ludziom i rodzinom. Równocześnie rząd zachowuje ostrożność, kontynuując przepisy chroniące stabilność finansową, co ma zapobiec nadmiernemu zadłużeniu gospodarstw domowych.