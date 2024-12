Kurs korony norweskiej. To nie będą wesołe święta

Analitycy Nordea Markets przypuszczają, że nadchodzące święta nie będą wesołe dla osób liczących na wzrost kursu korony norweskiej. Zwrócili uwagę, że waluta regularnie osłabia się w ostatnim miesiącu roku. Proces jest już zauważalny.

Listopad sprzyjał koronie norweskiej i jej relacjom z europejskimi walutami. Pieniądz kraju fiordów wzmocnił się m.in. względem euro, korony szwedzkiej oraz polskiego złotego. Pozostał jednak na przegranej pozycji w odniesieniu do dolara amerykańskiego. Po wyborczym zwycięstwie Donalda Trumpa waluta cały czas utrzymuje wysoką, jedną z najwyższych w 2024 roku wartość.



– Uważamy, że krótkoterminowe ożywienie dobiegło końca i dostrzegamy ryzyko osłabienia kursu korony w nadchodzącym miesiącu – skomentowała Sara Midtgaard, starsza specjalistka Nordea Markets. – Zaobserwowaliśmy, że od listopada do grudnia korona osłabia się średnio o około dwa proc., co oznacza, że ​​pod koniec roku cena euro może powrócić do poziomu 11,90 NOK – dodała w komunikacie walutowym.