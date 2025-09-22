Kurs korony norweskiej: lepiej niż w styczniu, ale historycznie słabo
22 września 2025 12:03
Korona norweska nie prezentuje obiecujących perspektyw. Fot. Norges Bank/Flickr.com (CC BY-ND 2.0)
W skali miesiąca dolar potaniał o ponad 2,30 proc. Jest także ponad 12,50 proc. tańszy niż 1 stycznia. W ujęciu wieloletnim prezentuje się lepiej niż korona norweska. W skali ostatnich pięciu lat podrożał o ponad 7,0 proc.
Euro lepsze od dolara
W całym 2025 roku to relatywnie korzystniejszy poziom dla NOK niż w styczniu, choć w ujęciu wieloletnim utrzymywanie się EUR/NOK powyżej 11,5 potwierdza ciągłą presję na koronę i jej historyczną słabość wobec euro.
Największe zawirowania dotyczą rynku amerykańskiego i tamtejszej waluty.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Kurs korony norweskiej wobec złotówki
Aktualny poziom to około 2,74 NOK za 1,00 PLN, zgodny z ostatnimi notowaniami i zestawieniami historycznymi. W całym 2025 roku to wskazanie bardziej sprzyjające norweskiej walucie niż w styczniu, choć w perspektywie kilkuletniej wciąż mowa o historycznie słabej koronie na tle złotego.
