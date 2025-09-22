Kurs korony norweskiej: lepiej niż w styczniu, ale historycznie słabo

Korona norweska nie prezentuje obiecujących perspektyw. Fot. Norges Bank/Flickr.com (CC BY-ND 2.0)

Korona norweska wciąż jest historycznie słaba wobec głównych walut, ale na tle całego 2025 roku obecne notowania wypadają wyraźnie lepiej niż w pozostałych miesiącach. Korona utrzymuje się poniżej tzw. psychologicznej bariery wobec dolara amerykańskiego. Przez większą część września kurs nie przekracza 10,00 NOK.

Kurs USD/NOK pozostaje wysoko w ujęciu historycznym, co potwierdza wciąż słabą sytuację korony. Na tle całego 2025 roku obecne poziomy wyglądają lepiej niż w pozostałych tygodniach. Korona norweska wyceniana jest w okolicach 9,94, co odzwierciedla wyraźne zejście z tegorocznych maksimów i stabilizację poniżej psychologicznej „dziesiątki”.



W skali miesiąca dolar potaniał o ponad 2,30 proc. Jest także ponad 12,50 proc. tańszy niż 1 stycznia. W ujęciu wieloletnim prezentuje się lepiej niż korona norweska. W skali ostatnich pięciu lat podrożał o ponad 7,0 proc.

Euro lepsze od dolara Kurs EUR/NOK również wskazuje na historycznie słabą koronę, ale w porównaniu z początkiem 2025 roku notowania prezentują się lepiej. Bieżące wskazania to około 11,66–11,67, czyli poniżej zimowych szczytów i blisko zakresu wahań z ostatniego tygodnia.



W całym 2025 roku to relatywnie korzystniejszy poziom dla NOK niż w styczniu, choć w ujęciu wieloletnim utrzymywanie się EUR/NOK powyżej 11,5 potwierdza ciągłą presję na koronę i jej historyczną słabość wobec euro.

Największe zawirowania dotyczą rynku amerykańskiego i tamtejszej waluty.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Kurs korony norweskiej wobec złotówki Porównanie NOK/PLN pozostaje pozytywne dla odbiorców w Polsce i negatywne dla Polaków pracujących nad fiordami i wysyłających część pensji nad Wisłę. Podkreśla to długoterminową słabość korony. Na tle 2025 roku obecny wynik jest wyraźnie lepszy niż na przełomie grudnia i stycznia.



Aktualny poziom to około 2,74 NOK za 1,00 PLN, zgodny z ostatnimi notowaniami i zestawieniami historycznymi. W całym 2025 roku to wskazanie bardziej sprzyjające norweskiej walucie niż w styczniu, choć w perspektywie kilkuletniej wciąż mowa o historycznie słabej koronie na tle złotego.