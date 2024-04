Kryzys w norweskiej budowlance? Budowa mieszkań nad fiordami zagrożona

Pasywna polityka mieszkaniowa i wysokie koszty kredytów hipotecznych doprowadziły do kryzysu w norweskiej branży budowlanej, alarmują eksperci rynku nieruchomości. Zwracają uwagę, że nad fiordami utrzymuje się jednocześnie wzrost cen mieszkań. W nadchodzących latach sytuacja powinna ustabilizować się.

1. Do końca marca 2024 roku w Norwegii sprzedano 20 687 domów, czyli o 8,0 proc. mniej niż w tym samym okresie 2023 roku. 2. Do końca marca 2024 roku w Norwegii wystawiono na sprzedaż 21 355 domów, czyli o 0,5 proc. więcej niż w tym samym okresie 2023 roku. 3. W marcu 2024 roku w Norwegii sprzedano 7 031 domów, czyli o 20,1 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu 2023 r roku. 4. W marcu 2024 roku w Norwegii wystawiono na sprzedaż 8621 domów, czyli o 1,0 proc. więcej niż w tym samym miesiącu 2023 roku.

Kryzys mieszkaniowy to kryzys w budowlance?

Eksperci rynku nieruchomości zwracają uwagę, że kryzys w branży mieszkaniowej przełoży się na problemy budowlanki. Ten, pomimo nadchodzącego odrodzenia w zakresie sprzedaży lokali, może potrwać do 2026 roku. – Sygnalizuje to rosnąca podaż i większe niż pożądane wahania na rynku mieszkaniowym. To efekt naszych cykli koniunkturalnych, które połączyły się z pasywną polityką mieszkaniową. Prognozy wskazują, że w nadchodzących latach możemy spodziewać się koktajlu wzrostu płac realnych, znacznych obniżek stóp procentowych, wzrostu liczby ludności i niedoboru mieszkań. Przełoży się to na silny wzrost cen nieruchomości – skomentował na łamach NTB Carl O. Geving, dyrektor zarządzający norweskiego Stowarzyszenia Pośredników Obrotu Nieruchomościami.