Kosmiczne ceny mieszkań w Norwegii. Wzrost o ponad 40 procent to już norma

Według danych z indeksu cen używanych nieruchomości, w ciągu ostatniego dziesięciolecia (2015–2024) ceny mieszkań w Norwegii wzrosły o średnio 44,6 proc. na poziomie krajowym. Podwyżka okazała się wyższa od ogólnego wskaźnika inflacji, który wyniósł 33,6 proc.

SSB publikuje indeksy cen używanych nieruchomości dla 11 regionów. Największe wzrosty odnotowano w regionie Oslo i Bærum , gdzie ogólny wzrost ceny wyniósł 62,9 proc. – głównie za sprawą bloków, w których ceny mieszkań podskoczyły o 66,1 proc. Najmniejsze wzrosty zanotowano w okolicach Stavanger , gdzie ceny wzrosły o 24,8 proc. W tym regionie domy jednorodzinne podrożały o 21,0 proc, a mieszkania w blokach o 31,3 proc. Spadek ten wiąże się ze skutkami spadku cen ropy w 2014 roku – zmniejszeniem zatrudnienia i napływu ludności, co obniżyło popyt na mieszkania.

Na dłuższą metę: od lat 90. do dziś

SSB publikuje dane od 1991 roku. Po deregulacji rynku i kryzysie z przełomu lat 1980/1990, ceny spadły do I kwartału 1993, a następnie rosły głównie: w 2002 – kryzys, w 2008–2009 – kryzys finansowy i w 2014 – spowolnienie związane z ceną ropy. Mimo to ogólny trend od 1992 roku to stały wzrost cen.