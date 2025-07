W 2024 roku mniej imigrantów w Norwegii, ale więcej uchodźców z prawem pobytu

Z danych opublikowanych przez Centralne Biuro Statystyczne (SSB) wynika, że w 2024 roku liczba imigrantów spoza krajów nordyckich przybywających do Norwegii znacząco spadła. Jednocześnie wzrosła liczba osób z tłem uchodźczym posiadających prawo pobytu w kraju.

W 2024 roku do Norwegii przyjechało 51 212 osób spoza krajów nordyckich. To o 22 212 mniej niż rok wcześniej, co odpowiada spadkowi o 30,3 proc.



Największy spadek odnotowano w grupie osób przyjeżdżających z powodu ochrony (azyl, status uchodźcy) – z 37 352 w 2023 roku do 22 823 w 2024 roku (−38,9 proc.). Liczba osób migrujących z powodów rodzinnych spadła z 14 875 do 11 638 (−21,8 proc.), a z powodów zarobkowych z 14 261 do 10 222 (−28,3 proc.). Spadek odnotowano również wśród osób przyjeżdżających na studia – z 3 142 do 2 771 (−11,8 proc.).



Wzrosła jedynie liczba osób zaliczanych do kategorii „inne powody” – z 313 do 348 (+11,2 proc.). Liczba imigrantów z nieokreślonym powodem przyjazdu spadła z 3 507 do 3 410 (−2,7 proc.).