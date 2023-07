Korona norweska wciąż odrabia straty wobec złotego. Przebije kolejny pułap?

Korona norweska należy do walut, które drożeją najmocniej wobec polskiego złotego. Od ostatniego dnia czerwca do 24 lipca kurs zmienił się z 2,64 na 2,50 NOK za każdą złotówkę. Kolejne wyraźne wzmocnienia mogą nastąpić w sierpniu oraz jesienią.

W poniedziałek rano korona norweska osiągnęła kolejną barierę. Po raz ostatni złoty kosztował 2,50 NOK w połowie kwietnia. W ciągu miesiąca waluta zyskała wobec polskiego odpowiednika 5,4 proc. Jedną z głównych przyczyn takiego rozwoju sytuacji pozostaje czerwcowa decyzja Norges Bank o podniesieniu podstawowej stopy procentowej z 3,25 do 3,75 proc. Przedstawiciele najważniejszej instytucji finansowej Norwegii zapowiedzieli jednak, że to nie koniec zmian mających na celu wzmocnienie krajowego pieniądza.



Analitycy banku centralnego postanowili zrewidować marcowe niesprawdzone prognozy. Stwierdzili, że jesienią stopy procentowe powinny wzrosnąć do poziomu 4,25 proc. Wartość 4,00 proc. mogą osiągnąć 17 sierpnia, w momencie ogłoszenia ewentualnych zmian w polityce pieniężnej państwa. – Jeśli korona okaże się słabsza niż zakładano lub presja gospodarcza będzie się utrzymywać, obniżenie inflacji do zakładanych celów może wymagać podwyższenia stóp procentowych bardziej, niż wynika to z prognoz – czytamy w raporcie instytucji.