Korona norweska w tragicznej sytuacja. Waluta wzmocni się kosztem rat kredytów?

Korona norweska cały czas traci względem dolara amerykańskiego. Nie widać także wyraźnej poprawy względem euro. Eksperci nie są zgodni w sprawie przyczyn słabości waluty kraju fiordów. Jeden z ekonomistów zaproponował, by norweski pieniądz poprawił wartość kosztem wysokości rat kredytów.

Kjetil Storesletten, profesor ekonomii na Uniwersytecie w Oslo, przyznał, że bank centralny powinien zaprezentować twarde stanowisko. Wyraźna polityka Norges Banku miałaby pozytywnie wpłynąć na rynek. Na łamach NRK zaproponował kolejną zmianę stóp procentowych. – Co by było, gdyby Norges Bank potraktował to poważnie, zaskoczył rynek i powiedział: Wiecie co? Podniesiemy stopy procentowe, bo chcemy silniejszej waluty. A jeśli waluta się nie wzmocni, wówczas ustalimy stopę procentową jeszcze wyżej – podsuwa pomysł profesor.



Propozycja Storeslettena to odpowiedź na komentarze ekonomistów, którzy prognozują sytuację w Norwegii po zwycięstwie Donalda Trumpa w amerykańskich wyborach prezydenckich. Większość zwraca uwagę, że o trudniejszą koronę norweską będzie trudniej. Kurs dolara amerykańskiego poprawia się, a możliwe zmiany celne mogą doprowadzić do wzrostu cen towarów importowanych. Te czynniki napędzają inflację.