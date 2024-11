Ceny rosną, ale coraz wolniej. Inflacja bazowa najniższa od ponad dwóch lat

Wzrost cen towarów w Norwegii spowolnił do poziomu 2,6 proc. i 2,7 proc. w przypadku inflacji bazowej. Drugi ze wskaźników osiągnął najniższy poziom od kwietnia 2022 roku. Znajduje się także coraz bliżej celu określonego przez Norges Bank.

Wskaźnik CPI skorygowany o zmiany podatkowe i wyłączający produkty energetyczne (CPI-JAE) wyniósł w październiku 2,7 proc. W ciągu miesiąca spadł o 0,4 punktu procentowego. To największa dynamika spadku od okresu przed tegorocznymi wakacjami. To pierwszy spadek inflacji bazowej poniżej poziomu 3,0 proc. od wiosny 2022 roku. Wzrost cen towarów importowanych w październiku wyniósł 1,0 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. W przypadku norweskich towarów innych niż energetyczne wzrost w ciągu dwunastu miesięcy wyniósł 4,1 proc., a w przypadku usług 3,9 proc.

Główne czynniki inflacji bez zmian

Od września do października ceny energii elektrycznej, z uwzględnieniem opłat przesyłowych, wzrosły o 15,2 proc. Chociaż wzrost był zauważalny, okazał się mniejszy niż w tym samym okresie poprzedniego roku, co przyczyniło się do osłabienia rocznego wzrostu cen w październiku.



Ceny wynajmu mieszkań wzrosły w skali miesiąca o 0,2 proc. i 4,1 proc. w ciągu roku. Tendencja utrzymująca wskaźnik powyżej 4,0 proc. utrzymuje się od jesieni 2023 roku i, obok cen energii oraz żywności, pozostaje głównym czynnikiem inflacyjnym nad fiordami.