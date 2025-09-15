  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Biznes i gospodarka

Korona norweska w górę. Dalszy los waluty wyjaśni decyzja Norges Bank

Emil Bogumił

15 września 2025 13:46

Kopiuj link
Korona norweska w górę. Dalszy los waluty wyjaśni decyzja Norges Bank

Wobec euro i dolara zyski są najmocniej widoczne. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

W najbliższych dniach poznamy decyzję Norges Bank dotyczącą przyszłości stóp procentowych w Norwegii. Komunikaty w sprawie wskaźników finansowych wyda także szereg instytucji zagranicznych. Od zmiany polityki monetarnej zależeć będzie m.in. kurs korony norweskiej. W ostatnich dniach waluta zyskuje wobec euro, dolara, czy polskiego złotego.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Lekcje języka norweskiego online, e-norweski.pl

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów na norweski

ARCHITEKT MNAL - Michał Zurawiecki

Ogłoszenia MojaNorwegia

Jednym z głównych pytań przed nadchodzącym posiedzeniem Norges Bank jest kwestia obniżki stóp procentowych do 4,0 proc. lub pozostawienia ich na obecnym poziomie (4,25 proc.). Ekonomiści podkreślają, że decyzja będzie bardzo trudna, bo zarówno dane makroekonomiczne, jak i warunki zewnętrzne przedstawiają mieszane sygnały.

Wśród argumentów za utrzymaniem stopy na obecnym poziomie wymienia się solidną aktywność gospodarczą, niskie bezrobocie, a także wyższe od oczekiwanych wzrosty płac i niepewność inflacyjną.
Kolejny wzrost inflacji w Norwegii. Olbrzymia podwyżka cen prądu

Rynek przygotowany na stagnację lub obniżkę?

Jak czytamy na łamach E24, argumenty za możliwą obniżką stopy procentowej zakładają, że obecne warunki są nadal restrykcyjne, co może ograniczać wzrost gospodarczy, mimo że perspektywy wzrostu wydają się być w miarę stabilne. Eksperci wskazują, że bank mógłby uznać obecną inflację za przejściową i zdecydować się na obniżkę zapowiadaną wcześniej w ścieżce stopy procentowej.

Rynki finansowe podkreślają wysoki stopień niepewności co do decyzji Norges Bank. Obecne prognozy zakładają mniej więcej równomierną szansę na to, że do obniżki dojdzie, i na to, że stopa zostanie zachowana. Sugeruje się, że bank może uznać, iż jedna dodatkowa obniżka w roku będzie wystarczająca, by wspomóc powrót inflacji do docelowego poziomu około 2 proc., nie powodując przy tym gwałtownego pogorszenia na rynku pracy.
Na decyzje oczekuje także rynek walutowy. Dolar amerykański prezentuje najgorsze wskazania od lat.

Na decyzje oczekuje także rynek walutowy. Dolar amerykański prezentuje najgorsze wskazania od lat.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Kurs korony norweskiej w górę

Niepewność dotycząca decyzji Norges Bank wpływa bezpośrednio na kurs NOK, który reaguje wahanami w zależności od oczekiwań co do obniżki lub utrzymania stóp procentowych. Potencjalna obniżka stóp może prowadzić do osłabienia NOK wobec głównych walut, podczas gdy decyzja o pozostawieniu ich na obecnym poziomie mogłaby wzmocnić norweską walutę.

Korona wyceniana jest obecnie na 9,83 NOK wobec dolara amerykańskiego. Podobne wskazania po raz ostatni obserwowano na przełomie 2022 i 2023 roku. Waluta kraju fiordów potrafi zyskać ponad 2,0 proc. w skali tygodnia. Euro wyceniane jest na 11,55 NOK, a złotówka na 2,72 NOK. To najlepsze notowania korony norweskiej od czerwca.
Kryzys uderza w najsłabszych: coraz więcej dzieci w Norwegii żyje w głodzie
Tydzień zapowiada się jako kluczowy dla decyzji monetarnych na świecie, gdzie banki centralne będą musiały ocenić równowagę między utrzymaniem stabilności cen a wsparciem wzrostu gospodarczego. W Norwegii decyzja Norges Bank będzie zależeć od interpretacji danych dotyczących inflacji, płac, bezrobocia oraz siły gospodarki, przy czym różne scenariusze pozostają możliwe. Bez względu na wynik, rynek zdaje się być przygotowany na dwie możliwości: obniżkę albo utrzymanie stopy procentowej.
0
0
0
0
0
Wymiana PLN ⇄ NOK szybko, bezpiecznie i korzystnie
Walutomat.pl to sprawdzona i zaufana platforma online umożliwiająca wymianę NOK na PLN i odwrotnie.
reklama

Moja Norwegia poleca

ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Pedzik transport
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Troll Rental 2 Szkolenia Online 96015 Prace ziemne, wykopy, asfaltowanie Polski adwokat - darmowa pomoc prawna Stillas utleie As Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
Oslo, okręg miasta
Szukamy mechanika samochodowego/pomocnika do ekipy !
Przejdź do ogłoszenia
Szukamy mechanika samochodowego/pomocnika do ekipy ! Masaż Polski Psychotraumatolog w Oslo FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.