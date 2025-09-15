Korona norweska w górę. Dalszy los waluty wyjaśni decyzja Norges Bank
15 września 2025 13:46
Wobec euro i dolara zyski są najmocniej widoczne. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Wśród argumentów za utrzymaniem stopy na obecnym poziomie wymienia się solidną aktywność gospodarczą, niskie bezrobocie, a także wyższe od oczekiwanych wzrosty płac i niepewność inflacyjną.
Rynek przygotowany na stagnację lub obniżkę?
Rynki finansowe podkreślają wysoki stopień niepewności co do decyzji Norges Bank. Obecne prognozy zakładają mniej więcej równomierną szansę na to, że do obniżki dojdzie, i na to, że stopa zostanie zachowana. Sugeruje się, że bank może uznać, iż jedna dodatkowa obniżka w roku będzie wystarczająca, by wspomóc powrót inflacji do docelowego poziomu około 2 proc., nie powodując przy tym gwałtownego pogorszenia na rynku pracy.
Na decyzje oczekuje także rynek walutowy. Dolar amerykański prezentuje najgorsze wskazania od lat.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Kurs korony norweskiej w górę
Korona wyceniana jest obecnie na 9,83 NOK wobec dolara amerykańskiego. Podobne wskazania po raz ostatni obserwowano na przełomie 2022 i 2023 roku. Waluta kraju fiordów potrafi zyskać ponad 2,0 proc. w skali tygodnia. Euro wyceniane jest na 11,55 NOK, a złotówka na 2,72 NOK. To najlepsze notowania korony norweskiej od czerwca.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz