Korona norweska w górę. Dalszy los waluty wyjaśni decyzja Norges Bank

Wobec euro i dolara zyski są najmocniej widoczne. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

W najbliższych dniach poznamy decyzję Norges Bank dotyczącą przyszłości stóp procentowych w Norwegii. Komunikaty w sprawie wskaźników finansowych wyda także szereg instytucji zagranicznych. Od zmiany polityki monetarnej zależeć będzie m.in. kurs korony norweskiej. W ostatnich dniach waluta zyskuje wobec euro, dolara, czy polskiego złotego.

Jednym z głównych pytań przed nadchodzącym posiedzeniem Norges Bank jest kwestia obniżki stóp procentowych do 4,0 proc. lub pozostawienia ich na obecnym poziomie (4,25 proc.). Ekonomiści podkreślają, że decyzja będzie bardzo trudna, bo zarówno dane makroekonomiczne, jak i warunki zewnętrzne przedstawiają mieszane sygnały.



Wśród argumentów za utrzymaniem stopy na obecnym poziomie wymienia się solidną aktywność gospodarczą, niskie bezrobocie, a także wyższe od oczekiwanych wzrosty płac i niepewność inflacyjną.

Rynek przygotowany na stagnację lub obniżkę? Jak czytamy na łamach E24, argumenty za możliwą obniżką stopy procentowej zakładają, że obecne warunki są nadal restrykcyjne, co może ograniczać wzrost gospodarczy, mimo że perspektywy wzrostu wydają się być w miarę stabilne. Eksperci wskazują, że bank mógłby uznać obecną inflację za przejściową i zdecydować się na obniżkę zapowiadaną wcześniej w ścieżce stopy procentowej.



Rynki finansowe podkreślają wysoki stopień niepewności co do decyzji Norges Bank. Obecne prognozy zakładają mniej więcej równomierną szansę na to, że do obniżki dojdzie, i na to, że stopa zostanie zachowana. Sugeruje się, że bank może uznać, iż jedna dodatkowa obniżka w roku będzie wystarczająca, by wspomóc powrót inflacji do docelowego poziomu około 2 proc., nie powodując przy tym gwałtownego pogorszenia na rynku pracy.

Na decyzje oczekuje także rynek walutowy. Dolar amerykański prezentuje najgorsze wskazania od lat.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Kurs korony norweskiej w górę Niepewność dotycząca decyzji Norges Bank wpływa bezpośrednio na kurs NOK, który reaguje wahanami w zależności od oczekiwań co do obniżki lub utrzymania stóp procentowych. Potencjalna obniżka stóp może prowadzić do osłabienia NOK wobec głównych walut, podczas gdy decyzja o pozostawieniu ich na obecnym poziomie mogłaby wzmocnić norweską walutę.



Korona wyceniana jest obecnie na 9,83 NOK wobec dolara amerykańskiego. Podobne wskazania po raz ostatni obserwowano na przełomie 2022 i 2023 roku. Waluta kraju fiordów potrafi zyskać ponad 2,0 proc. w skali tygodnia. Euro wyceniane jest na 11,55 NOK, a złotówka na 2,72 NOK. To najlepsze notowania korony norweskiej od czerwca.

Tydzień zapowiada się jako kluczowy dla decyzji monetarnych na świecie, gdzie banki centralne będą musiały ocenić równowagę między utrzymaniem stabilności cen a wsparciem wzrostu gospodarczego. W Norwegii decyzja Norges Bank będzie zależeć od interpretacji danych dotyczących inflacji, płac, bezrobocia oraz siły gospodarki, przy czym różne scenariusze pozostają możliwe. Bez względu na wynik, rynek zdaje się być przygotowany na dwie możliwości: obniżkę albo utrzymanie stopy procentowej.