Kryzys uderza w najsłabszych: coraz więcej dzieci w Norwegii żyje w głodzie

Trudna sytuacja nadal dotyka samotnych rodziców. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Według raportu SIFO sytuacja finansowa wielu rodzin w Norwegii w ostatnich latach znacząco się pogorszyła. Szczególnie trudne warunki dotyczą samotnych rodziców, z których połowa zgłasza, że nie stać ich na wystarczającą ilość jedzenia dla swoich dzieci.

Badacze SIFO opublikowali najnowszy raport na zlecenie UNICEF Norwegia. Dokument wskazuje, że wzrost kosztów życia w latach 2022–2024 szczególnie dotknął rodziny z dziećmi. Dane ujawniają, że barnefamilier (rodziny z dziećmi) częściej od innych gospodarstw domowych odczuwały brak środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb, takich jak żywność, odzież czy ogrzewanie mieszkania.



Problem najbardziej nasilał się w gospodarstwach o dochodach poniżej 800 000 NOK rocznie. W tej grupie znacznie częściej występowały przypadki deprywacji materialnej, czyli braku możliwości pokrycia niezbędnych wydatków

Samotni rodzice w Norwegii z problemami Analiza SIFO wykazała również, że w okresie tzw. „dyrtiden”, czyli lat wysokiej inflacji, rodziny z dziećmi miały wyraźnie niższy poziom bezpieczeństwa żywnościowego. Szczególnie samotne matki i ojcowie zgłaszali problemy z zapewnieniem pełnowartościowych posiłków – połowa z nich doświadczyła marginalnej, niskiej lub bardzo niskiej stabilności żywnościowej.



W badaniu podkreślono, że rodziny z dziećmi w większym stopniu musiały korzystać z pomocy żywnościowej, a także rezygnować z pełnych posiłków.

Oficjalne dane, które wskazują na wypłaszczenie się i niewielki spadek ubóstwa wśród dzieci, opierają się na dochodach. Jednak czasy, gdy jest drogo, spowodowały znaczny wzrost wielu wydatków, takich jak żywność, prąd i mieszkanie. Oznacza to, że sytuacja wielu osób jest nadal trudna, a dla wielu stała się jeszcze trudniejsza ~ Elin Saga Kjørholt, dyrektor UNICEF ds. Praw Dziecka, w rozmowie z VG.

Dzieci bez szans na równy start? Wnioski raportu zwracają uwagę na fakt, że dzieci żyjące w ubogich gospodarstwach często doświadczają ograniczeń także w innych obszarach życia. Dotyczy to m.in. uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, zakupu sprzętu sportowego czy możliwości spędzania czasu z rówieśnikami.



Badacze zauważyli wyraźną korelację pomiędzy brakiem środków na pokrycie potrzeb całej rodziny a możliwością zaspokojenia potrzeb dzieci – im mniej pieniędzy na potrzeby dorosłych, tym mniejsze szanse na zaspokojenie potrzeb najmłodszych