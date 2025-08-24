Strona korzysta z plików cookies

Kryzys uderza w najsłabszych: coraz więcej dzieci w Norwegii żyje w głodzie

Emil Bogumił

24 sierpnia 2025 12:23

Kryzys uderza w najsłabszych: coraz więcej dzieci w Norwegii żyje w głodzie

Trudna sytuacja nadal dotyka samotnych rodziców. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Według raportu SIFO sytuacja finansowa wielu rodzin w Norwegii w ostatnich latach znacząco się pogorszyła. Szczególnie trudne warunki dotyczą samotnych rodziców, z których połowa zgłasza, że nie stać ich na wystarczającą ilość jedzenia dla swoich dzieci.

Ogłoszenia MojaNorwegia

Badacze SIFO opublikowali najnowszy raport na zlecenie UNICEF Norwegia. Dokument wskazuje, że wzrost kosztów życia w latach 2022–2024 szczególnie dotknął rodziny z dziećmi. Dane ujawniają, że barnefamilier (rodziny z dziećmi) częściej od innych gospodarstw domowych odczuwały brak środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb, takich jak żywność, odzież czy ogrzewanie mieszkania.

Problem najbardziej nasilał się w gospodarstwach o dochodach poniżej 800 000 NOK rocznie. W tej grupie znacznie częściej występowały przypadki deprywacji materialnej, czyli braku możliwości pokrycia niezbędnych wydatków
Rośnie bieda w Norwegii. Polska stawiana jako pozytywny przykład zmian

Samotni rodzice w Norwegii z problemami

Analiza SIFO wykazała również, że w okresie tzw. „dyrtiden”, czyli lat wysokiej inflacji, rodziny z dziećmi miały wyraźnie niższy poziom bezpieczeństwa żywnościowego. Szczególnie samotne matki i ojcowie zgłaszali problemy z zapewnieniem pełnowartościowych posiłków – połowa z nich doświadczyła marginalnej, niskiej lub bardzo niskiej stabilności żywnościowej.

W badaniu podkreślono, że rodziny z dziećmi w większym stopniu musiały korzystać z pomocy żywnościowej, a także rezygnować z pełnych posiłków.

Oficjalne dane, które wskazują na wypłaszczenie się i niewielki spadek ubóstwa wśród dzieci, opierają się na dochodach. Jednak czasy, gdy jest drogo, spowodowały znaczny wzrost wielu wydatków, takich jak żywność, prąd i mieszkanie. Oznacza to, że sytuacja wielu osób jest nadal trudna, a dla wielu stała się jeszcze trudniejsza ~ Elin Saga Kjørholt, dyrektor UNICEF ds. Praw Dziecka, w rozmowie z VG.

Bieda w Norwegii. Ubóstwo maleje, ale wciąż jest na alarmującym poziomie

Dzieci bez szans na równy start?

Wnioski raportu zwracają uwagę na fakt, że dzieci żyjące w ubogich gospodarstwach często doświadczają ograniczeń także w innych obszarach życia. Dotyczy to m.in. uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, zakupu sprzętu sportowego czy możliwości spędzania czasu z rówieśnikami.

Badacze zauważyli wyraźną korelację pomiędzy brakiem środków na pokrycie potrzeb całej rodziny a możliwością zaspokojenia potrzeb dzieci – im mniej pieniędzy na potrzeby dorosłych, tym mniejsze szanse na zaspokojenie potrzeb najmłodszych
Zasiłek rodzinny w Norwegii?
Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

