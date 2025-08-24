Kryzys uderza w najsłabszych: coraz więcej dzieci w Norwegii żyje w głodzie
24 sierpnia 2025 12:23
Trudna sytuacja nadal dotyka samotnych rodziców. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Problem najbardziej nasilał się w gospodarstwach o dochodach poniżej 800 000 NOK rocznie. W tej grupie znacznie częściej występowały przypadki deprywacji materialnej, czyli braku możliwości pokrycia niezbędnych wydatków
Samotni rodzice w Norwegii z problemami
W badaniu podkreślono, że rodziny z dziećmi w większym stopniu musiały korzystać z pomocy żywnościowej, a także rezygnować z pełnych posiłków.
Oficjalne dane, które wskazują na wypłaszczenie się i niewielki spadek ubóstwa wśród dzieci, opierają się na dochodach. Jednak czasy, gdy jest drogo, spowodowały znaczny wzrost wielu wydatków, takich jak żywność, prąd i mieszkanie. Oznacza to, że sytuacja wielu osób jest nadal trudna, a dla wielu stała się jeszcze trudniejsza
Dzieci bez szans na równy start?
Badacze zauważyli wyraźną korelację pomiędzy brakiem środków na pokrycie potrzeb całej rodziny a możliwością zaspokojenia potrzeb dzieci – im mniej pieniędzy na potrzeby dorosłych, tym mniejsze szanse na zaspokojenie potrzeb najmłodszych
