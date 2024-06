Korona norweska reaguje na decyzję Norges Banku. Waluta najmocniejsza od stycznia

Norges Bank przekazała nowe informacje dotyczące polityki fiskalnej Norwegii. Najważniejsza z nich dotyczyła ustalenia wysokości stóp procentowych. Decyzja władz znacząco wpłynęła na kurs korony norweskiej.

20 czerwca przedstawiciele Norges Bank poinformowali, że stopa procentowa zostanie utrzymana na poziomie 4,5 proc. Co więcej, wskaźnik miałby utrzymać jednakowy poziom do końca 2024 roku. Ewentualna obniżka stóp procentowych byłaby wówczas planowana w pierwszych tygodniach 2025 roku. W porównaniu z poprzednimi konferencjami organizowanymi przez instytucję, taka informacja jest nowością. Na podstawie prognoz banku centralnego ekonomiści wskazywali, że do obniżki stóp procentowych może dojść już we wrześniu 2024 roku.



– Norges Bank ma za zadanie zapewnić niską i stabilną inflację. Celem jest regularny wzrost cen wynoszący około dwa proc. Jednocześnie musimy przyczynić się do zapewnienia pracy jak największej liczbie osób i utrzymać stabilny rozwój gospodarczy – tłumaczyła w czwartek Ida Wolden Bache, prezeska Norges Banku.