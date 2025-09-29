Korona norweska pod presją. Nie tylko inwestorzy patrzą z niepokojem

Zadowalająca jest pozycja korony norweskiej względem m.in. dolara amerykańskiego. Fot. Fotolia

Korona norweska daje kolejne powody do niepokoju. Obserwują ja m.in. inwestorzy i zarabiający nad fiordami, ale wysyłający pensję w inne części Europy. Końcówka września pokazuje wyraźne spadki, choć sytuacja pozostaje lepsza niż w najgorszych momentach 2025 roku.

Za jedno euro trzeba 29 września zapłacić 11,68 NOK, co oznacza nieznaczne umocnienie unijnej waluty w ujęciu dziennym. W perspektywie tygodniowej euro zyskało względem NOK około 0,15 proc. W szerokiej skali, w ciągu ostatnich trzech lat, 2025 roku euro podrożało względem korony o imponujące 12,5 proc. Z drugiej strony, kursowi EUR/NOK daleko do szczytu 12,10 NOK, który obserwowany był w kwietniu.

Kurs korony norweskiej na koniec września Za jednego dolara płaci się obecnie średnio 9,95 koron norweskich, co oznacza spadek o 0,14 proc. w ciągu ostatniej doby. W ujęciu tygodniowym USD umocnił się o 0,55 proc. względem NOK, jednak w perspektywie miesięcznej amerykańska waluta osłabła się o ponad 1,00 proc. Dolarowi amerykańskiemu również daleko do szczytów z początku roku, kiedy jego wartość zbliżała się do 11,50 NOK.



Od końca sierpnia stabilny kurs prezentuje złotówka. Za polskiego złotego należy płacić średnio 2,74 NOK. Od 22 sierpnia do końca września korona norweska zamyka się w przedziale 2,76-2,72 NOK.

Słaba pozycja NOK martwi zwłaszcza Polaków, którzy w koronach zarabiają.Fot. Fotolia

Obecna sytuacja korony norweskiej, choć lepsza niż na początku roku, wciąż pozostaje historycznie słaba. Inwestorzy oczekują dalszych decyzji banku centralnego oraz rozwoju sytuacji geopolitycznej, które mogą wpłynąć na przyszłe notowania norweskiej waluty.