Korona norweska pod presją. Nie tylko inwestorzy patrzą z niepokojem
29 września 2025 10:31
Kurs korony norweskiej na koniec września
Od końca sierpnia stabilny kurs prezentuje złotówka. Za polskiego złotego należy płacić średnio 2,74 NOK. Od 22 sierpnia do końca września korona norweska zamyka się w przedziale 2,76-2,72 NOK.
