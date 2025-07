Korona norweska dryfuje bez kierunku. Stagnacja może słono kosztować

Na rynku walutowym utrzymuje się marazm, który od kilku tygodni daje się we znaki inwestorom i analitykom. Brak znaczących impulsów zewnętrznych, a także przewidywalna polityka głównych banków centralnych sprawiają, że korona norweska utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie, nie wykazując większej zmienności wobec dolara amerykańskiego, euro i polskiego złotego.

Kursy głównych walut względem korony norweskiej zmieniają się w niewielkim zakresie. W praktyce oznacza to utrzymującą się kolejny tydzień stagnację. Taka sytuacja, paradoksalnie, działa na niekorzyść norweskiej waluty.



Kurs dolara amerykańskiego względem korony norweskiej wynosił 28 lipca przed południem 10,21 NOK. W szerszej perspektywie amerykańska waluta nadal pozostaje silna wobec korony, mimo osłabienia na przestrzeni ostatnich miesięcy. Dolarowi sprzyja utrzymująca się na przewidywalnym poziomie inflacja w USA oraz oczekiwania co do stóp procentowych, które wciąż wpływają na preferencje inwestorów.