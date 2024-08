Korona nie jest słaba, kiedyś była zbyt mocna. Eksperci tłumaczą zamieszanie wokół norweskiej waluty

Spadek produktywności, inwestycji i dążenie do normalizacji to nowe hipotezy stawiane przez ekspertów próbujących wyjaśnić niską wartość korony norweskiej. Część z nich twierdzi, że dopiero w nadchodzącym okresie waluta zyska prawidłowy kurs. Wcześniejszy nazywają zbyt wysokim.

– Najbardziej rozsądnym i najprostszym wyjaśnieniem spadku kursu wymiany w ciągu ostatnich dziesięciu lat jest to, że około dziesięć lat temu korona była niezwykle silna. Osłabienie ma przede wszystkim charakter normalizacyjny – komentuje na łamach E24 Olav Slettebø, ekonomista Centralnego Biura Statystycznego (SSB).



Badacz przyznaje, że do normalizacji przyczynił się spadek inwestycji oraz osłabienie wzrostu dynamiki płac. Za wyjątkowy czas uznaje lata od początku XXI wieku do 2014 roku.