Konflikt na szczycie doprowadził do wzrostu cen ropy: nadchodzi drożyzna na stacjach benzynowych

Odroczenie rozmów państw zrzeszonych w OPEC+ doprowadziło do kolejnego wzrostu cen ropy naftowej. Sytuacja może doprowadzić do utrzymujących się ograniczeń w wydobyciu surowca. Efekty konfliktu wśród producentów widoczne są na stacjach benzynowych.

Od połowy kwietnia do końca czerwca litr benzyny na norweskich stacjach podrożał średnio o 0,67 NOK i wynosił 17,63 NOK (7,80 PLN). W tym samym czasie ceny w Polsce wzrosły o 25 groszy, do poziomu 5,38 PLN. Piątego lipca przeciętny polski kierowca płacił za litr benzyny 5,51 PLN. Koszt paliwa wzrósł w ciągu pięciu dni o 13 groszy. Za sytuację na rynku winę ponosi impas w rozmowach OPEC+.

Lipcowe porozumienie miał zakładać wzrost wydobycia o 400 tys. baryłek dziennie. Różnice zdań, dotyczące m.in. udziału ZEA i Arabii Saudyjskiej we wzroście wydobycia oraz czasu trwania umowy, nie pozwoliły na zatwierdzenie nowego planu. Utrzymujące się obniżone wydobycie może doprowadzić do braków na rynku ropy i w efekcie wzrostu cen paliw. Wyjściem z problematycznej sytuacji może być jedynie wzrost wydobycia. Jeśli porozumienie nie dojdzie do skutku, w najbliższych tygodniach cena ropy przekroczy 80 USD i będzie dążyła do bariery 90 dolarów amerykańskich za baryłkę.