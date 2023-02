Kolejny rekord sprzedaży norweskich ryb i owoców morza. Jest nowy lider wśród importerów

W styczniu 2023 Norwegia sprzedała za granicę produkty morskie za rekordową kwotę 12,7 miliarda koron. Według Norweskiej Rady ds. Ryb i Owoców Morza kraj fiordów zawdzięcza ten wynik ogólnemu wzrostowi cen i słabej pozycji korony norweskiej.

Powrót po trzech dekadach

Po raz pierwszy od kwietnia 1989 roku Stany Zjednoczone są największym pod względem wartości rynkiem dla norweskiego eksportu ryb owoców morza. W styczniu Norwegia wysłała do USA towary za 1,15 miliarda koron, a to wzrost o 41 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Szczególnym wzięciem u Amerykanów cieszy się łosoś.