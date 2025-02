Kolejny olbrzymi spadek kursu korony norweskiej? Prognozy mówią o najgorszym wyniku w historii

Analiza Danske Bank (choć nazwa na to wskazuje, nie jest to bank centralny Danii), idzie dalej niż podobne przewidywania Norges Banku. Bank centralny kraju fiordów przypuszcza, że do końca 2027 roku stopy procentowe mogą spaść nieznacznie poniżej poziomu 3,0 proc.



Działania Norges Banku będą podyktowane wynikami inflacyjnymi oraz sytuacją globalną. Ta kształtowana jest obecnie przez m.in. niepewność kolejnych ruchów podejmowanych przez administrację Donalda Trumpa.