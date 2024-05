Kolejny energetyczny kryzys w Norwegii? Poziom wody na północy dramatycznie niski

Elektrownie wodne w północnej Norwegii obserwują dramatyczny poziom wód w zbiornikach. Jeśli sytuacja utrzyma się, region będzie zmuszony importować energię elektryczną z południa oraz ze Szwecji. Przełoży się to na nagły wzrost rachunków za prąd.

12 maja poziom wód w zbiornikach wodnych na północy wynosił 20,54 proc. i spadł o 0,3 punktu procentowego w skali tygodnia. Jak informuje Urząd ds. Energii i Zasobów Wodnych (NVE), to najniższy odczyt od 20 lat. Wśród powodów takiej sytuacji wymieniane są obecny brak opadów oraz łagodny przebieg zimy. Elektrownie odnotowują niski przyrost wód roztopowych.



Jeśli sytuacja utrzyma się, przedsiębiorstwa energetyczne północnej Norwegii zmuszone będą pozyskiwać prąd ze Szwecji oraz południowych regionów kraju fiordów. Jak komentuje analityk Olav Botnen z Volt Power Analytics, mieszkańcy zaobserwują wówczas „ceny z Oslo”. – Doprowadzi to do wyższych cen od tych, do których gospodarstwa domowe na północy przyzwyczaiły się w ciągu ostatnich dwóch-trzech lat – czytamy na łamach NRK.