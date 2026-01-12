Grudzień z wyższą inflacją. Energia stabilizuje, żywność drożeje
12 stycznia 2026 11:56
Inflacja nadal pozostaje powyżej celu Norges Bank (2,0 proc.). Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Żywność i transport podbijają inflację
Wyraźny wzrost odnotowano także w transporcie. Ceny biletów lotniczych wzrosły o 7,4 proc. miesiąc do miesiąca i były o 4,8 proc. wyższe niż przed rokiem. Drożały głównie połączenia zagraniczne. Ceny paliw wzrosły o 0,5 proc. wobec listopada, podczas gdy rok wcześniej spadały.
Energia stabilniejsza, bazowa inflacja wyżej
Inflacja bazowa (CPI-JAE) wyniosła w grudniu 3,1 proc., czyli o 0,1 pkt proc. więcej niż w listopadzie. Wskaźnik nie obejmuje energii i podatków pośrednich, dlatego rósł wolniej niż CPI. Na ograniczenie wzrostu cen wpłynęły m.in. usługi telekomunikacyjne, czynsze oraz spadek cen zabawek i gier o 7,3 proc. miesiąc do miesiąca.
