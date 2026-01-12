  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Biznes i gospodarka

Grudzień z wyższą inflacją. Energia stabilizuje, żywność drożeje

Redakcja

12 stycznia 2026 11:56

Kopiuj link
1
Grudzień z wyższą inflacją. Energia stabilizuje, żywność drożeje

Inflacja nadal pozostaje powyżej celu Norges Bank (2,0 proc.). Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

W grudniu tempo wzrostu cen w Norwegii nieznacznie przyspieszyło. Wskaźnik inflacji (CPI) podwyższył się o 3,2 proc. rok do roku.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Tłumaczenie i korekta CV

Monopolka - unikatowa biżuteria z Gdańska

Fizjoterapia i manual terapia -Oslo i Akershus

Ogłoszenia MojaNorwegia


Dane opublikowane 9 stycznia przez Centralne Biuro Statystyczne (SSB) pokazują wzrost cen w ujęciu rocznym o 0,2 pkt proc. względem listopada. Na zmianę wpłynęły głównie ceny żywności, transportu i energii. W ujęciu miesięcznym indeks wzrósł o 0,1 proc.
Setki NOK więcej za jeden koszyk. Zakupy droższe o nawet 20 procent

Żywność i transport podbijają inflację

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych były w grudniu o 5,2 proc. wyższe niż rok wcześniej. Miesięcznie spadły o 1,7 proc., jednak mniej niż w analogicznym okresie 2024 roku. Podniosło to roczną dynamikę cen zarówno w tej kategorii, jak i w całym CPI.

Wyraźny wzrost odnotowano także w transporcie. Ceny biletów lotniczych wzrosły o 7,4 proc. miesiąc do miesiąca i były o 4,8 proc. wyższe niż przed rokiem. Drożały głównie połączenia zagraniczne. Ceny paliw wzrosły o 0,5 proc. wobec listopada, podczas gdy rok wcześniej spadały.
Wskaźniki CPI i CPI-JAE na przestrzeni ostatnich dwóch lat w Norwegii.

Wskaźniki CPI i CPI-JAE na przestrzeni ostatnich dwóch lat w Norwegii.Il. SSB

Energia stabilniejsza, bazowa inflacja wyżej

Ceny energii elektrycznej wraz z opłatami sieciowymi spadły w grudniu o 0,1 proc. miesiąc do miesiąca. Była to jedna z najniższych zmian między listopadem a grudniem od blisko 30 lat. SSB wskazuje na wpływ Norgespris oraz systemu wsparcia dla odbiorców energii. Jednocześnie, po korekcie o mechanizmy pomocowe, roczna dynamika cen prądu wzrosła do 6,0 proc.

Inflacja bazowa (CPI-JAE) wyniosła w grudniu 3,1 proc., czyli o 0,1 pkt proc. więcej niż w listopadzie. Wskaźnik nie obejmuje energii i podatków pośrednich, dlatego rósł wolniej niż CPI. Na ograniczenie wzrostu cen wpłynęły m.in. usługi telekomunikacyjne, czynsze oraz spadek cen zabawek i gier o 7,3 proc. miesiąc do miesiąca.
Rekordowe stawki najmu w Norwegii. Czynsze za mieszkania przekroczyły kolejną barierę
Równocześnie z danymi grudniowymi opublikowano roczną inflację za cały 2025 rok. Średni wzrost cen w skali roku wyniósł 3,1 proc., tyle samo co w 2024 roku. Centralne Biuro Statystyczne zapowiedziało także zmiany metodologiczne od stycznia 2026 roku. CPI będzie oparty na nowej klasyfikacji konsumpcji, a rokiem bazowym stanie się 2025 rok.
0
0
0
0
0
Płacisz za dużo za kredyt? Obniż raty dzięki refinansowaniu
Połącz zobowiązania w jedną, tańszą ratę.
Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.
reklama

Moja Norwegia poleca

ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Szkolenia Online 96015 Stillas utleie As Masaż Opony Polski Psychotraumatolog w Oslo Pedzik transport
Oslo, okręg miasta
Zatrudnię kuriera kat. B - Oslo
Przejdź do ogłoszenia
Zatrudnię kuriera kat. B - Oslo Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Oslo, okręg miasta
SPRZĄTANIE - praca LEGALNA BEZ JĘZYKA
Przejdź do ogłoszenia
SPRZĄTANIE - praca LEGALNA BEZ JĘZYKA
kup tutaj reklamę
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Bob
33 minut temu
Zywnosc w ujeciu miesiecznym czyli w porownaniu do lostopada potaniala ale wynika to z obnizek tilbudow i wyprzefazy pod koniec grudnia. Zobaczycie jakie beda wyniki za styczen. Wszystko poszlo w gore i t3 pere koron na snusach czy papierosach nie graja zafnej roli. Jak ktos ma pieniadze to drobne korekty nic nie znacza. Ale dla ludzi zyjacych na styk, a wbrew powszech ie lansowanej linii takich jest bardzo duzo kazda podeyzka jest problemem. Co poszlo najbardziej w gore w styczniu? Otoz produkty najtansze. Mityczny loff i kneip ktore do stycznia kosztowaly 10 koron teraz kosztuja 15. To jest podwyzka o 50%.
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.