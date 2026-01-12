Grudzień z wyższą inflacją. Energia stabilizuje, żywność drożeje

Inflacja nadal pozostaje powyżej celu Norges Bank (2,0 proc.). Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

W grudniu tempo wzrostu cen w Norwegii nieznacznie przyspieszyło. Wskaźnik inflacji (CPI) podwyższył się o 3,2 proc. rok do roku.

Dane opublikowane 9 stycznia przez Centralne Biuro Statystyczne (SSB) pokazują wzrost cen w ujęciu rocznym o 0,2 pkt proc. względem listopada. Na zmianę wpłynęły głównie ceny żywności, transportu i energii. W ujęciu miesięcznym indeks wzrósł o 0,1 proc.

Żywność i transport podbijają inflację Ceny żywności i napojów bezalkoholowych były w grudniu o 5,2 proc. wyższe niż rok wcześniej. Miesięcznie spadły o 1,7 proc., jednak mniej niż w analogicznym okresie 2024 roku. Podniosło to roczną dynamikę cen zarówno w tej kategorii, jak i w całym CPI.



Wyraźny wzrost odnotowano także w transporcie. Ceny biletów lotniczych wzrosły o 7,4 proc. miesiąc do miesiąca i były o 4,8 proc. wyższe niż przed rokiem. Drożały głównie połączenia zagraniczne. Ceny paliw wzrosły o 0,5 proc. wobec listopada, podczas gdy rok wcześniej spadały.

Wskaźniki CPI i CPI-JAE na przestrzeni ostatnich dwóch lat w Norwegii.Il. SSB

Energia stabilniejsza, bazowa inflacja wyżej Ceny energii elektrycznej wraz z opłatami sieciowymi spadły w grudniu o 0,1 proc. miesiąc do miesiąca. Była to jedna z najniższych zmian między listopadem a grudniem od blisko 30 lat. SSB wskazuje na wpływ Norgespris oraz systemu wsparcia dla odbiorców energii. Jednocześnie, po korekcie o mechanizmy pomocowe, roczna dynamika cen prądu wzrosła do 6,0 proc.



Inflacja bazowa (CPI-JAE) wyniosła w grudniu 3,1 proc., czyli o 0,1 pkt proc. więcej niż w listopadzie. Wskaźnik nie obejmuje energii i podatków pośrednich, dlatego rósł wolniej niż CPI. Na ograniczenie wzrostu cen wpłynęły m.in. usługi telekomunikacyjne, czynsze oraz spadek cen zabawek i gier o 7,3 proc. miesiąc do miesiąca.

Równocześnie z danymi grudniowymi opublikowano roczną inflację za cały 2025 rok. Średni wzrost cen w skali roku wyniósł 3,1 proc., tyle samo co w 2024 roku. Centralne Biuro Statystyczne zapowiedziało także zmiany metodologiczne od stycznia 2026 roku. CPI będzie oparty na nowej klasyfikacji konsumpcji, a rokiem bazowym stanie się 2025 rok.

