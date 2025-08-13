Jeden komunikat może zmienić kurs korony i raty kredytów. Norwegia czeka na decyzję

Decyzja Norges Banku (14.08) wpłynie m.in. na wysokość rat kredytów, oprocentowanie lokat i kurs korony norweskiej. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Jeden z najpopularniejszych norweskich ekonomistów Jan Ludvig Andreassen (Eika Gruppen) stwierdził, że nadchodzące posiedzenie Norges Banku nie powinno ponownie zaskoczyć rynków decyzją o obniżce stóp procentowych. Eksperci nad fiordami podkreślają, że dalsze ruchy zależą między innymi od tego, jak będzie się kształtować kurs korony.

W czerwcu Norges Bank niespodziewanie obniżył stopę referencyjną, co zwróciło uwagę zarówno analityków, jak i opinii publicznej. Obecnie stopa wynosi 4,25 proc., a według prognoz banku będzie niższa niż 4 proc. pod koniec roku. Zmiana stóp ma wpływ na kredyty hipoteczne – banki detaliczne często dostosowują oprocentowanie kredytów do poziomu stopy referencyjnej.



Jan Ludvig Andreassen przewiduje w rozmowie z ABC Nyheter dwa kolejne cięcia stóp w roku – we wrześniu i w grudniu. Przy czym ostateczne decyzje zależą od kursu NOK. Podobnie pesymistycznie do natychmiastowego kolejnego cięcia podchodzi Nils Kristian Knudsen z Handelsbanken. Według niego prawdopodobieństwo cięcia w najbliższy czwartek wynosi zaledwie 10 proc. Prognoza rynku wskazuje natomiast 95-proc. szansę na cięcie we wrześniu, a 65-proc. na obniżkę do 3,75 proc. w grudniu.

Stopa procentowa w Norwegii. Co dalej? Według prognoz Norges Banku, stopa referencyjna może osiągnąć poziom około 3 proc. do końca 2028 r. Dodatkowo, średnia wysokość oprocentowania kredytów hipotecznych ma spaść z 5,6 proc. obecnie do 4,6 proc. w tym samym horyzoncie czasowym. Przewidywania uwzględniają zarówno inflację, jak i ogólną kondycję gospodarki.

Stopy procentowe to podstawowe narzędzie banku centralnego, które wpływa na koszt pożyczania pieniędzy. Dla mieszkańca oznacza to przede wszystkim zmianę wysokości rat kredytów hipotecznych, gotówkowych czy samochodowych – im wyższa stopa, tym droższy kredyt.



Wysokie stopy mogą również zachęcać do oszczędzania, ponieważ banki oferują wtedy lepsze oprocentowanie lokat. Z kolei obniżki stóp często pobudzają gospodarkę, ale mogą prowadzić do osłabienia waluty i wzrostu cen importowanych towarów.

Na kurs korony norweskiej wpłynie nie tylko decyzja Norges Banku, ale i przewidywalność działań instytucji.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Jan Ludvig Andreassen zaleca, aby Norges Bank nie zaskakiwał kolejnym cięciem stóp podczas czwartkowego posiedzenia, a dalsze decyzje powinny zależeć od czynników takich jak kurs NOK, wpływających na tempo obniżania stóp. Inflacja oraz prognozy finansowe wskazują, że bank centralny stara się utrzymać stabilność i przewidywalność polityki pieniężnej.