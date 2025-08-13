Jeden komunikat może zmienić kurs korony i raty kredytów. Norwegia czeka na decyzję
13 sierpnia 2025 10:23
Decyzja Norges Banku (14.08) wpłynie m.in. na wysokość rat kredytów, oprocentowanie lokat i kurs korony norweskiej. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Jan Ludvig Andreassen przewiduje w rozmowie z ABC Nyheter dwa kolejne cięcia stóp w roku – we wrześniu i w grudniu. Przy czym ostateczne decyzje zależą od kursu NOK. Podobnie pesymistycznie do natychmiastowego kolejnego cięcia podchodzi Nils Kristian Knudsen z Handelsbanken. Według niego prawdopodobieństwo cięcia w najbliższy czwartek wynosi zaledwie 10 proc. Prognoza rynku wskazuje natomiast 95-proc. szansę na cięcie we wrześniu, a 65-proc. na obniżkę do 3,75 proc. w grudniu.
Stopa procentowa w Norwegii. Co dalej?
Stopy procentowe to podstawowe narzędzie banku centralnego, które wpływa na koszt pożyczania pieniędzy. Dla mieszkańca oznacza to przede wszystkim zmianę wysokości rat kredytów hipotecznych, gotówkowych czy samochodowych – im wyższa stopa, tym droższy kredyt.
Wysokie stopy mogą również zachęcać do oszczędzania, ponieważ banki oferują wtedy lepsze oprocentowanie lokat. Z kolei obniżki stóp często pobudzają gospodarkę, ale mogą prowadzić do osłabienia waluty i wzrostu cen importowanych towarów.
Na kurs korony norweskiej wpłynie nie tylko decyzja Norges Banku, ale i przewidywalność działań instytucji.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
