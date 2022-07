Hydroelektrownie muszą oszczędzać wodę. Minister straszy przerwą w dostawach prądu

Urząd ds. Energii i Zasobów Wodnych (NVE) pracuje nad wdrożeniem środków, które zapobiegną dalszej eskalacji kryzysu energetycznego. Najgorsza sytuacja obserwowana jest na południowym zachodzie. Mieszkańcy regionu muszą zmagać się z rekordowymi cenami energii oraz historycznie niskim wypełnieniem zbiorników hydroelektrowni.

NVE i Ministerstwo Energii są szczególnie zaniepokojone sytuacją w elektrowniach. W pierwszych dniach lipca średnie wypełnienie zbiorników wynosiło 59,2 proc. Mediana z ostatnich 20 lat jest o 8,7 punktu procentowego wyższa. Najtrudniejsza sytuacja występuje w południowo-zachodnim okręgu energetycznym, w którego skład wchodzą m.in. Agder, Rogaland, część Vestland oraz część Vestfold og Telemark. Zbiorniki wypełnione są tutaj w 45,5 proc., co jest najgorszym wynikiem o tej porze roku od 20 lat. 30 czerwca gospodarstwa domowe płaciły w regionie za prąd ponad 87-krotnie więcej od użytkowników w północnej Norwegii – 2,80 NOK za kWh.

Elektrownie muszą oszczędzać wodę

Na początku lipca przedstawiciele Urzędu ds. Energii i Zasobów Wodnych odbyli spotkania z norweskimi producentami energii. Elektrownie zostały zobowiązane do oszczędzania wody. Zawartość zbiorników ma wystarczyć do zimy. Nieodpowiednie korzystanie z zasobów może doprowadzić do racjonowania dostaw prądu. – Napięta sytuacja może wystąpić przede wszystkim późną zimą lub wczesną wiosną, tuż przed roztopami – skomentował minister ropy i energii Terje Aasland.