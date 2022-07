Gmina Oslo prosi m.in., by nie podlewać trawników, a do nawadniania kwiatów nie korzystać z węża ogrodowego. stock.adobe.com/licencja standardowa

Ostatnie ulewne deszcze nie pomogły wypełnić stołecznych zbiorników – mimo intensywnych opadów zawartość Maridalsvassdraget zwiększyła się zaledwie o 1 proc. Gmina Oslo prosi zatem mieszkańców o dalsze oszczędzanie wody.

Napełnienie zbiornika w Maridalsvassdraget wynosi obecnie 68,5 proc., podczas gdy normalny poziom dla obecnego okresu w roku to 88,5 proc. Radna Miasta ds. Środowiska i Transportu, Sirin Stav, zwróciła się do Urzędu Wodociągów i Kanalizacji o opracowanie ogólnego planu zmniejszenia zużycia wody.

Mieszkańcy stolicy mogą sami przyczynić się do poprawy sytuacji, dlatego Gmina Oslo prosi racjonalne korzystanie z wody. W komunikacie prasowym radni apelują m.in., by nie podlewać trawników, a do nawadniania kwiatów nie korzystać z węża ogrodowego. Gmina prosi też o ustawianie ekologicznych programów w sprzętach domowych, jak zmywarka, i rzadziej myć samochód.



Źródło: Oslo kommune