Gwałtowny spadek kursu korony i cen ropy: rynek boi się recesji

Cena ropy naftowej to jeden z głównych czynników wpływających na całokształt norweskiej gospodarki. Fot. Jan Arne Wold & Bo B. Randulff/materiały prasowe Equinor

W ciągu doby korona norweska osłabiła się w stosunku do dolara o 0,20 NOK. 5 lipca o 22:00 za jednego dolara płacono 10,07 NOK. To efekt gwałtownego spadku cen ropy i strachu przed recesją, który widoczny jest na rynkach międzynarodowych.

Wartość dolara wzrastała także dzień później – 6 lipca. W środę rano płacono za niego nawet 10,12 NOK. To blisko 18 proc. więcej niż przed rokiem, ponad 15 proc. więcej niż trzy miesiące temu i około siedem proc. więcej niż w analogicznym okresie czerwca. – Byłbym ostrożny ze stwierdzeniem, że spadek kursu korony związany jest tylko z niższą ceną ropy. Jednym z powodów są także perspektywy rynkowe wskazujące na słabszy wzrost gospodarczy – tłumaczył na łamach E24 Oddmund Berg, analityk DNB.



Ogólne wzmocnienie dolara, spadki giełdowe oraz strach przed recesją odczuły także inne waluty. 6 lipca jedno euro kosztowało 1,0263 USD. To najsłabszy poziom w stosunku do dolara od 20 lat.