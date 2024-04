Gaz ziemny kontra zielony wodór: wpływ wojny w Ukrainie na politykę energetyczną Norwegii

Pełnoskalowa wojna Rosji z Ukrainą doprowadziła do zmian na rynku energetycznym Unii Europejskiej. Wspólnota dotychczas w silnym stopniu uzależniona od rosyjskiej ropy i gazu musiała szybko ograniczyć relacje gospodarcze z Moskwą. Norwegia, która w związku z tym zwiększyła eksport paliw kopalnych do UE, chwilowo czerpie z tego duże korzyści. Jednak, jak wskazuje Jakub M. Godzimirski z Norweskiego Instytut Studiów nad Polityką Zagraniczną (NUPI), kraj tylko zyskał na czasie. Długofalowo powinien brać pod uwagę ideał zielonego rynku energii. Tyle że na ideały przyjdzie czas po wojnie.

W swoim raporcie „Wojna w Ukrainie, nowa geopolityka energii i Norwegia”, przygotowanym dla Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Godzimirski przeanalizował, jak wojna wpłynęła na regionalne i globalne dostawy energii. Wskazał, że konflikt otrzeźwił kraje, które wierzyły, że silna współpraca energetyczna między UE i Rosją zapobiegnie konfliktowi zbrojnemu w Europie. Obie strony tej współpracy w jakimś stopniu się przeliczyły. Rosja nie spodziewała się silnych sankcji od uzależnionej od jej dostaw UE, a Zachód wierzył, że Moskwa nie będzie chciała stracić dostępu do intratnego unijnego rynku. Tymczasem Rosja olbrzymie zyski z sektora energetycznego wykorzystywała na modernizację armii, na przygotowywanie się do wojny. Po jej wybuchu Unii udało się w dużej mierze zerwać więzi gospodarcze ze Wschodem, ale Rosja była w stanie znaleźć nowe rynki zbytu dla ropy i gazu. Tymczasem w energetyce UE wzrosła rola Norwegii.

Wzrost znaczenia Norwegii

Przed wybuchem pełnoskalowej wojny Norwegia była drugim po Rosji największym dostawcą energii dla Unii Europejskiej. Z Rosji pochodziło 41,1 proc. importowanego do UE gazu i 26,6 proc. ropy, gaz norweski natomiast stanowił 16,2 proc., a ropa 7 proc. W czerwcu 2022 UE i Norwegia zdecydowały o zacieśnieniu współpracy energetycznej. Norweskie źródła energii nieodnawialnej są obecnie dla Europy istotniejsze niż kiedykolwiek w dziejach. W 2022 roku wpływ do norweskiego budżetu z eksportu ropy wzrósł co prawda nieznacznie, jednak w przypadku gazu był on aż trzykrotnie wyższy niż rok wcześniej. Oslo jest jednak świadome, że nie może osiąść na laurach. Oparcie swojego istnienia na międzynarodowym rynku energii głównie na pozycji dostarczyciela gazu ziemnego jest krótkowzroczne.