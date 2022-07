Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe. To pierwszy raz od 11 lat

Główny organ decyzyjny Europejskiego Banku Centralnego – Rada Prezesów – ogłosiła podwyżkę stóp procentowych. Wskaźnik wzrósł o 50 punktów bazowych – do 0,50 proc. To pierwsze takie postanowienie od lipca 2011 roku.

Od 27 lipca 2022 stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym wzrosną do – 0,50 proc., 0,75 proc. oraz 0,00 proc. – Rada Prezesów, zgodnie ze swoją silną determinacją, by dotrzymać mandatu do ochrony stabilności cen, poczyniła dziś dalsze istotne kroki, żeby doprowadzić do powrotu inflacji do docelowego poziomu dwóch proc. w średnim okresie - czytamy w komunikacie Europejskiego Banku Centralnego z 21 lipca.