Norwegia zwiększy dostawy gazu do Unii Europejskiej

Rosja wcześniej wstrzymała dostawy do Polski, Holandii i innych państw, które odmówiły dostosowania się do nowego schematu płatności.

Unia Europejska i Norwegia uzgodniły 23 czerwca współpracę w celu dostarczenia większej ilości gazu do 27 krajów Wspólnoty, by uniezależniły się one od Rosji. Obecnie prawie połowa z nich zmaga się z ograniczeniami dostaw rosyjskiego gazu po tym, jak Moskwa zmniejszyła przepływy przez rurociąg Nord Stream 1, powołując się na problemy techniczne.

Rosja wcześniej wstrzymała dostawy do Polski, Holandii i innych państw, które odmówiły dostosowania się do nowego schematu płatności. Kraj fiordów i Komisja Europejska „zacieśnią współpracę w celu zapewnienia dodatkowych krótkoterminowych i długoterminowych dostaw gazu z Norwegii”. Takie słowa padły w oświadczeniu po spotkaniu w Brukseli szefa polityki klimatycznej UE Fransa Timmermansa i norweskiego ministra energetyki Terje Aaslanda.