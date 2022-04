Equinor z nowym odkryciem. Złoże zapewni nawet 50 milionów baryłek ropy

Kolejny odwiert poszukiwawczy Equinora zakończył się sukcesem. Nowe złoże ropy naftowej odkryto w pobliżu funkcjonujących już platform wiertniczych Troll i Fram. To szóste odkrycie na tym obszarze od 2019 roku.

Złoże, o którym Equinor poinformował 11 kwietnia, otrzymało tymczasową nazwę Kveikje. Według wyliczeń zapewni od 25 do 50 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. – Podobnie jak w przypadku innych odkryć na tym obszarze, planujemy powiązać miejsce z platformą Troll B lub Troll C. Wykorzystamy istniejącą infrastrukturę i będziemy mogli wydobywać surowiec przy niskich kosztach i niskiej emisji CO2 – skomentowała odkrycie Lill H. Brusdal, wiceprezeska Equinor.



Kveikje to szóste odkrycie w okolicy platform Troll i Fram od jesieni 2019 roku. Poprzednie złoża zapewniają do 300 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, informuje Equinor. W trakcie działań znaleziono także mniejsze złoża surowców. Spółka uznała je za nieopłacalne i porzuciła plany ewentualnego wydobycia.