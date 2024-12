Equinor podbił rynek brytyjski. W planach połączenie sił z Shell

Brytyjskie spółki zależne Equinor i Shell planują połączenie zasobów ropy i gazu na Morzu Północnym, tworząc nową spółkę joint venture. Firma stanie się największym niezależnym producentem w regionie brytyjskiego szelfu kontynentalnego. Ma zapewnić Wielkiej Brytanii bezpieczeństwo energetyczne.

Olbrzymie zyski Norwegii z podatku naftowego. To drugi wynik w historii

Nowa spółka zawojuje brytyjski rynek?

Główne cele nowego podmiotu to przedłużenie żywotności istniejących pól naftowych oraz zapewnienie stabilności dostaw energii do Wielkiej Brytanii. Equinor i Shell jako partnerzy strategiczni, a nie samodzielni operatorzy, planują inwestować w przyszłość sektora naftowego i gazowego.



Podkreślają, że nowa spółka odegra kluczową rolę w równoważeniu transformacji energetycznej, dostarczając niezbędne surowce do ogrzewania domów, zasilania przemysłu i zapewnienia stabilnych dostaw energii.