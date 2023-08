Ekonomiści spokojni o kurs korony. Wzmocnienie waluty kosztem kredytobiorców

Norwescy analitycy twierdzą, że kryzys walutowy w Norwegii dobiega końca. Główną bronią ze słabością korony norweskiej stały się podwyżki stóp procentowych realizowane przez Norges Bank. Wskaźniki zbliżyły się do zagranicznych odpowiedników.

W ostatnich latach Norwegia uchodziła za państwo z niskim oprocentowaniem. Bank centralny utrzymywał stopy procentowe na niskim poziomie w porównaniu z głównymi partnerami handlowymi. W czerwcu sytuacja zmieniła się. Decyzją Norges Bank kraj fiordów zrównał się ze strefą EURO. W obu przypadkach stopa procentowa utrzymała się na poziomie 3,75 proc. Topnieje także różnica wobec USA. Ostatnią decyzją Systemu Rezerwy Federalnej (FED), wskaźnik otrzymał poziom od 5,25 do 5,5 procenta.



– Stopa procentowa Norwegii zaczyna zbliżać się do stóp naszych najbliższych partnerów handlowych. To mogło zacząć mieć wpływ na kurs korony – skomentował na łamach NTB Nils Kristian Knudsen, analityk walutowy z Handelsbanken.