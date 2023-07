Droższa niż przed miesiącem, tańsza niż przed rokiem. Co dalej z koroną norweską?

W ciągu ostatnich tygodni korona norweska odnotowała lekki wzrost. Waluta wciąż nie jest tak silna, jak przed rokiem. Norges Bank podejmuje kolejne kroki, by norweski pieniądz rósł w siłę. Ekonomiści szukają pocieszenia również za granicą.

W długiej perspektywie koronę norweską wesprą decyzje Europejskiego Banku Centralnego oraz Systemu Rezerwy Federalnej w USA. Analitycy przypuszczają, że obie instytucje zbliżają się do końca długiego ciągu decyzji podwyższających stopy procentowe. 26 i 27 lipca banki centralne podwyższyły stopy procentowe do przedziału 5,25-5,50 proc. w USA i 3,75 proc. w strefie EURO. To najwyższy poziom od 22 lat.



– Fed i EBC zakończyły, a przynajmniej są bardzo blisko końca cyklu podwyżek stóp procentowych – tłumaczy na łamach E24 Dane Cekov, analityk Nordea Bank. – Jeśli to ostatnie podwyżki stóp w USA i strefie EURO, przy czym Norges Bank prawdopodobnie podniesie je w sierpniu i wrześniu, to tym samym wzmocni się kurs korony – dodał.