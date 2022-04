Drożyzna szaleje nad fiordami. Norwegowie płacą za paliwa 40 procent więcej

Nic nie wskazuje na to, by wysokie ceny paliw i energii miały w najbliższym czasie zmienić trend na spadkowy. zdjęcie poglądowe, fot. Pixsels

Centralny Urząd Statystyczny (SSB) opublikował nowe dane dotyczące cen w Norwegii. Uśredniony wskaźnik CPI był w ubiegłym miesiącu o 4,5 proc. wyższy niż w marcu 2021 roku. Za drożyznę odpowiadają przede wszystkim towary i usługi z sektora energetycznego oraz paliwowego.

Wskaźnik wzrasta od stycznia, kiedy wynosił 3,2 proc. w skali roku. W lutym wzrósł do 3,7 proc., by w marcu 2022 roku sięgnąć 4,5 proc. – Powodem zwiększonego tempa wzrostu są przede wszystkim wzrastające ceny energii elektrycznej i paliw. W marcu ubiegłego roku te same towary taniały – tłumaczy Espen Kristiansen, jeden z kierowników SSB. CPI skorygowane o produkty energetyczne i paliwowe wyniosło 2,1 proc. i nie zmieniło się w porównaniu z lutym 2022 roku.

Ceny energii i paliw wciąż rosną

Wpływ na norweską gospodarkę mają przede wszystkim kryzys energetyczny oraz wahającą się wartość ropy naftowej. Te, wywołane m.in. rosyjską agresją na Ukrainę, oddziałują m.in. na ceny paliw oraz koszty transportu. – Wzrost cen paliw przyspieszył w ostatnim miesiącu z i tak wysokiego poziomu. Widzimy to, patrząc na niedawny wzrost cen ropy naftowej, które wzrosły również w marcu w wyniku niepewności co do międzynarodowej podaży surowca – tłumaczy Espen Kristiansen.



Od lutego do marca 2022 roku towary z grupy paliw podrożały o 16,8 proc. Najwyższy wzrost odnotowały ceny oleju napędowego – o 20,8 proc. Za benzynę kierowcy płacili 14,3 proc. więcej.