Dochody Norwegii spadły. Profity gospodarstw domowych pochłonęły rosnące ceny

Realny dochód rozporządzalny Norwegii spadł w 2023 aż o 17,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Pokazują to dane liczbowe Norweskiego Urzędu Statystycznego (SSB). Najważniejszą przyczyną był spadek cen produktów naftowych, który w znacznym stopniu przyczynił się do pogorszenia warunków handlu z innymi krajami.

Mniej pieniędzy z ropy

Spadek wpływów z ropy naftowej od sektora przedsiębiorstw gwałtownie obniżył dochody podatkowe budżetu państwa w 2023 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. To, w połączeniu ze zwiększoną konsumpcją, doprowadziło do zmniejszenia nadwyżki budżetowej mierzonej inwestycjami finansowymi netto. Natomiast deficyt w administracji gminnej w 2023 r. nieco się zmniejszył w porównaniu do roku poprzedniego. W całej administracji publicznej w 2023 r. konsumpcja nadal rosła, choć dochody do dyspozycji uległy zmniejszeniu, a co za tym idzie, zaoszczędzono mniej niż rok wcześniej.