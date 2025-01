Dochodowy norweski Troll. O takim rekordzie marzył kraj fiordów

Pole Troll, będące największym polem gazowym Norwegii, pobiło w 2024 roku historyczny rekord produkcji. Złoże dostarczyło 42,5 mld metrów sześciennych gazu. Stanowi to około 11 proc. całkowitego zużycia gazu w Unii Europejskiej.

Do osiągnięcia rekordu przyczyniła się modernizacja infrastruktury oraz brak przestojów w produkcji w 2024 roku. Na platformie Troll B wymieniono kluczowe elementy instalacji, a procesy na lądowym zakładzie Kollsnes zostały usprawnione dzięki licznym modernizacjom przeprowadzonym w ostatnich latach. Pole Troll A, które działa od 1996 roku, pozostaje największym dostawcą gazu z norweskiego szelfu kontynentalnego. Znaczący wkład mają również pola Troll B i C, które transportują gaz do Kollsnes za pośrednictwem infrastruktury Troll A.

Pole Troll wyróżnia się także działaniami proekologicznymi. Dzięki elektryfikacji platform B i C w 2024 roku emisje z produkcji gazu zostały zredukowane o 90 tysięcy ton, co stanowi około 15 proc. ogólnej redukcji emisji z pola. Już od początku swojego funkcjonowania platformy Troll A i Kollsnes wykorzystują energię elektryczną z lądu, co przyczynia się do obniżenia emisji dwutlenku węgla w porównaniu z tradycyjnymi metodami.