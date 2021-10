Do Norwegii wraca rynek pracownika: rekordowa liczba ofert pracy

Blisko 30 tys. ofert pracy dostępnych jest na arbeidsplassen, czyli w serwisie ogłoszeniowym NAV. Od początku roku zarejestrowano już 433 tys. zgłoszeń. To więcej niż przed pandemią.

Jak informuje dyrektor NAV Hans Christian Holte, instytucja nie otrzymała jak dotąd tak dużej liczby ofert od przedsiębiorców poszukujących pracowników. – Już teraz mamy więcej wakatów niż w 2019 roku – skomentował Holte na łamach NRK. 21 października na portalu arbeidsplassen.nav.no dostępnych było 29 105 ofert pracy. Od początku roku urząd zarejestrował ich 433 tys. To o 13 tys. więcej niż w całym 2019 roku. Instytucja szacuje, że do końca roku liczba zgłoszonych wakatów wyniesie 500 tys. Jak wynika ze statystyk NAV, zapotrzebowaniem na pracowników wyróżniają się branże, które najmocniej ucierpiały podczas pandemii. Na brak ofert nie będą narzekały osoby szukające zatrudnienia w gastronomii, hotelarstwie czy sektorze turystycznym.

W połowie września ukazał się raport Norges Bank opisujący sytuację norweskich przedsiębiorstw. Wynika z niego, że powróciła ona do poziomu sprzed pandemii koronawirusa. W wybranych sektorach zanotowała wzrost w porównaniu z 2019 rokiem. Z dokumentu wynika też, że przed norweskim biznesem pojawiły się nowe wyzwania. Pandemia doprowadziła do problemów logistycznych, niedoborów surowców oraz kłopotów z zatrudnianiem pracowników z zagranicy. Pomimo otwarcia kraju, nie zostały one rozwiązane.