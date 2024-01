Dlaczego korona norweska słabnie? Analitycy wyjaśniają zawiłości

Czynniki krótkoterminowe wpływające na sytuację korony norweskiej:



1) Niepokoje globalne – napięta sytuacja geopolityczna negatywnie wpływa na chęć inwestorów do lokowania kapitału w państwach o słabszych lokalnych walutach. Zyskują wówczas duże rynki, zdominowane przez np. dolara amerykańskiego lub euro.



2) Różnica stóp procentowych w stosunku do zagranicy – korona norweska zyskuje, gdy stopy procentowe w kraju pozostają na wyższym poziomie niż w państwach–partnerach handlowych kraju fiordów i traci, gdy wskazane państwa podwyższają stopy procentowe.



3) Sprzedaż koron przez Norges Bank – spółki zagraniczne muszą wymienić część swoich dochodów na korony norweskie, aby móc płacić podatki i opłaty na rzecz państwa norweskiego. Stwarza to popyt na koronę norweską, co samo w sobie wzmacnia walutę. Jednocześnie korona norweska traci, gdy Norges Bank wymienia krajowe pieniądze na dolary amerykańskie, w celu ulokowania ich w Oljefondet.



Czynniki długoterminowe wpływające na sytuację korony norweskiej:



1) Poziom cen w porównaniu z zagranicą – SSB zwraca uwagę na różnicę parytetu siły nabywczej pomiędzy krajami. Jeśli poziom cen w jednym kraju rośnie szybciej niż w innych, istnieje tendencja do odpowiedniego osłabienia waluty tego kraju w dłuższej perspektywie. Wzrost poziomu cen w Norwegii prowadzi do osłabienia korony w dłuższej perspektywie.



2) Cena ropy naftowej – trwały wzrost cen ropy i gazu może przyczynić się do umocnienia kursu walutowego. Ekonomiści zwracają uwagę, że jeśli dane państwo handluje surowcem, którego cena wzrasta, wzrasta również krajowa waluta. Odpowiednio, obniżka cen ropy i gazu spowoduje osłabienie kursu korony. Na kurs korony norweskiej wpływa także stopień uzależnienia gospodarki od branży naftowej. Działania menedżerów Funduszu Naftowego doprowadzają do stopniowego uniezależnienia kursu korony od cen ropy i gazu.



3) Inwestycje zagraniczne w Norwegii – ujemny przepływ kapitału wskazuje, że inwestorzy mogą widzieć mniejszy potencjał w norweskiej gospodarce w porównaniu ze strefą euro, czy USA.