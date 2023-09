Czarne chmury nad norweskim przemysłem: spadek produkcji i brak perspektyw

Norweskie przedsiębiorstwa przemysłowe mają za sobą trudny okres. W II kwartale 2023 roku w sektorze spadła produkcja oraz zatrudnienie. Chociaż największy kryzys minął, perspektywy nie są tak obiecujące jak na przełomie 2021 i 2022 roku.

Jak wynika z danych Centralnego Biura Statystycznego (SSB), zatrudnienie w przemyśle po raz kolejny znalazło się poniżej punktu zwrotnego. Od II kwartału 2020 do II kwartału 2021 roku wskaźniki wskazywały na pobudzenie na rynku pracy w sektorze. W kolejnych miesiącach następował negatywny rozwój zdarzeń, który odnotowano także w okresie od kwietnia do czerwca 2023 roku. W I i II kwartale roku zaobserwowano także spadek produkcji w przemyśle poniżej punktu zwrotnego. Oznacza to, że wytwarzane dobra nie zaspokajają optymalnego dla gospodarki poziomu.